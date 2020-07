'Tướng trẻ' Phạm Minh Đức tung chiêu gì để đả bại 'bố già' Chung Hae-soung?

Xét về tuổi nghề, HLV Phạm Minh Đức thua kém hẳn so với nhà cầm quân lão luyện như Chung Hae-soung. Xét về lực lượng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng non nớt hơn hẳn so với dàn sao mà thầy Chung đang sở hữu. Nhưng trong 90 phút, chẳng ai nói trước được điều gì?

HLV Phạm Minh Đức sẽ khiến sân Hà Tĩnh 'nổ tung' vào tối nay? - ẢNH: MINH TRẦN ẢNH: MINH TRẦN HLV Phạm Minh Đức sẽ khiến sân Hà Tĩnh 'nổ tung' vào tối nay?