U.19 Việt Nam tranh suất đi World Cup U.20 vào cuối tháng 2.2021

U.22 Việt Nam sẽ không tham dự Toulon Cup

Thông tin từ VFF cho biết đội tuyển U.22 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ không tham dự Toulon Cup tại Pháp từ 23.12.2020 - 3.1.2021 như dự kiến. Lý do là dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại khu vực thi đấu nên để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các thành viên đội tuyển, VFF đã làm việc với ông Park thống nhất sẽ từ chối tham dự giải, mặc dù đây là cơ hội rèn quân rất tốt. Như vậy với việc hủy giải đấu này, U.22 Việt Nam không còn tập trung sớm sau vòng loại giải bóng đá U.21 (dự kiến từ 22.11 - 2.12) nữa. Các tuyển thủ trong độ tuổi nếu cùng CLB của mình lọt vào VCK U.21 vẫn sẽ có mặt trong top 8 tranh tài giành ngôi vô địch U.21 từ 8 - 17.12.