V-League 2: Bà Rịa- Vũng Tàu và Khánh Hòa cùng thắng trên sân khách

An Giang, đội bóng vừa mất đi sân nhà Long Xuyên (do tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng) đã phải đá trên “sân nhà mượn” Kiên Giang trong điều kiện không khán giả. Chính điều này đã gây ra thiệt thòi rất đáng tiếc cho đại biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mất hậu thuẫn của khán giả nhà tự An Giang đã trao cơ hội giúp đội khách Bà Rịa Vũng Tàu được lợi. Nhờ vậy dù hành quân xuống Kiên Giang nhưng thầy trò HLV Trần Minh Chiến chơi trận này như ở sân trung lập, vô cùng thoải mái và đương nhiên chứng tỏ được chính mình khi thể hiện lối đá luôn là “cửa trên” so với đối thủ.

Với đội hình vẫn còn khá nhiều trụ cột như Chu Văn Kiên, Võ Hoàng Quảng, Trần Đình Bảo, Đào Quốc Gia.. từng suýt giành tấm vé thăng hạng ở mùa trước nếu không bị hụt hơi ở giai đoạn 2, Bà Rịa-Vũng Tàu thể hiện rõ khát vọng chiến thắng trước một An Giang trẻ hơn khi tăng cường các cầu thủ của Viettel như Tống Văn Hợp, Nguyễn Kim Nhật hay của HAGL như Võ Hoàng Uy, Nguyễn Văn Vân. Phút 28 Đào Quốc Gia ghi bàn mở tỉ số, An Giang dù rất nỗ lực vùng lên sau đó nhưng thẻ vàng thứ 2 của Võ Nguyễn Phương Duy cuối hiệp 1 khiến chủ nhà mất người và tự nhận chìm mọi hy vọng có điểm của họ.

Trần Văn Tùng (20) của Khánh Hòa đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ Phú Thọ Minh Tú

Trong khi đó tại sân Việt Trì, tân binh Phú Thọ mới thăng hạng do cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam Vũ Như Thành dẫn dắt được tiếp sức từ nguồn nhân lực của Hà Nội FC, lại nhận được sự đầu tư của tỉnh cho mục tiêu phát triển lâu dài nên tỏ ra hằng hái trước 6.000 khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Nhưng trước một Khánh Hòa dày dặn kinh nghiệm từng chơi V-League và là 1 trong 3 đội mạnh nhất mùa giải năm ngoái, các cầu thủ trẻ của Phú Thọ không thể làm nên trò trống gì. Dù có tăng cường cựu tuyển thủ U.23 Hồ Ngọc Thắng trong đội hình cộng với dàn cầu thủ vô địch U.19 và U.21 2 năm trước như thủ môn Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Văn Sơn.. nhưng Phú Thọ vẫn không sao xuyên thủng lưới thủ môn Trần Thế Kiệt.

Ngược lại, Khánh Hòa biết mình biết ta được HLV Võ Đình Tân đầy kinh nghiệm chỉ đạo đã chơi pressing mạnh mẽ và rình rập cơ hội một cách khôn ngoan nhờ sự dày dan của các cựu binh như Huỳnh Văn Thanh, Lê Duy Thanh, Nguyễn Tấn Điền, hay sức trẻ của Trần Văn Tùng, Nguyễn Thành Nhân. Đặc biệt sự thay người của Khánh Hòa đều cho kết quả tốt. Phút 75 Trần Lê Duy, cựu cầu thủ Bình Định mùa trước vào thay cho Văn Thanh , chính anh đã ghi bàn quyết định ở phút 90+1 để mang 3 điểm về cho đội bóng thành phố biển xinh đẹp.

Nguyễn Hữu Tuấn (7) của Phú Thọ đột phá giữa vòng vây cầu thủ Khánh Hòa Minh Tú

Chiều 21.3 sẽ diễn ra 3 trận tại sân Buôn Ma Thuột giữa Đăk Lăk – Huế , sân Bình Phước giữa chủ nhà Bình Phước và Quảng Nam – đội mới xuống hạng từ V.League hứa hẹn sẽ rất đáng xem. Tâm điểm là tại sân PVF khi Phố Hiến (hạng 4 năm 2020) gặp Long An đ0ội bóng được đầu tư tốt thời gian gần đây. Tân binh Phù Đổng được nghỉ ở vòng đấu này.