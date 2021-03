V-League 2021 khó lường

HAGL chưa thắng trên sân đối phương

Là người có tham vọng, HLV Kiatisak muốn HAGL cởi bỏ hình ảnh non nớt để vươn mình trở thành kẻ thách thức danh hiệu. Muốn thế, HAGL không thể chỉ dựa vào “thánh địa” Pleiku với lợi thế độ cao mà phải cải thiện bản lĩnh mỗi khi làm khách trên sân đối phương. Thực tế, HAGL có lẽ là đội bóng “yếu bóng vía” nhất V-League. Suốt 1 năm rưỡi qua, từ ngày 4.8.2019, HAGL chỉ có đúng 1 chiến thắng tại V-League khi rời xa Pleiku (thắng 2-1 trước CLB TP.HCM ngày 19.10.2019) ở lượt trận cuối cùng khi V-League 2019 đã an bài. Tệ hơn, trong toàn bộ 6 trận làm khách gần nhất HAGL đều thua. Lý do khá nhiều nhưng về bản chất nó xuất phát từ việc HAGL chuẩn bị không tốt cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Sự thiếu ổn định cộng thêm hàng thủ mong manh khiến HAGL thường xuyên rơi vào kịch bản thua bàn dễ, sốt ruột cuống cuồng dẫn đến vỡ trận.

Bảng xếp hạng sau vòng 4

(6 điểm), 8. Sài Gòn FC (6 điểm), 9. Hà Nội FC (6 điểm), 10. Bình Dương (6 điểm), 11. Thanh Hóa (4 điểm), 12. SLNA (4 điểm), 13. Nam Định (3 điểm), 14. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1 điểm). 1. Đà Nẵng (9 điểm), 2. Hải Phòng (9 điểm), 3. Viettel (7 điểm), 4. HAGL (7 điểm), 5. Bình Định (7 điểm), 6. Than Quảng Ninh (6 điểm), 7. CLB TP.HCM

Qua trận hòa đáng tiếc trước HT, các cầu thủ HAGL đã hiện rõ bộ mặt mới thực dụng và lạnh lùng. Họ sẵn sàng phạm lỗi (đến 22 lần, gần gấp đôi HT) để bảo đảm hệ số an toàn bên phần sân nhà. Tư tưởng hòa tức có điểm còn hơn thua trắng tay sẽ khiến HAGL trở nên khó đối phó hơn rất nhiều vì chỉ cần kéo dài chuỗi bất bại thì sự tự tin và chiến thắng sẽ tự nhiên đến.

Đà Nẵng, Bình Định lộ diện tham vọng

Ngoài HAGL, V-League 2021 cũng đã lộ diện những cái tên khác ấp ủ tham vọng không thể xem thường. Nổi bật nhất là “ngựa ô” Bình Định (BĐ) đang chơi ấn tượng ở 4 vòng đầu tiên. Là tân binh nhưng BĐ hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” khi có tiền (100 tỉ đồng/năm), truyền thống, “chảo lửa” Quy Nhơn sục sôi, sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp.

CLB Hải Phòng tiếp tục gây bất ngờ

tại Bình Dương Quay trở lại nơi từng thảm bại 0-5 ở mùa trước, CLB Hải Phòng (HP) đã trả nợ đẹp mắt khi đánh bại đội chủ nhà CLB Bình Dương (BD) 1-0. Thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn đã kiên cường thủ vững suốt cả trận, để BD cầm bóng nhiều nhưng rất khó khăn tìm đường tiếp cận khung thành thủ môn Văn Toản. Chỉ cần một pha phản công nhanh, Jermie Lynch đủ tạo ra khác biệt khi đánh bại Đức Cường ghi bàn thắng duy nhất ở phút 86. Chiến thắng này giúp HP tiếp tục là hiện tượng thú vị khi vươn lên xếp nhì bảng, bằng điểm với ĐN, chỉ kém hiệu số phụ. Bước đầu, đội bóng đất võ đã ghi điểm với lối chơi luân chuyển bóng và hoán đổi vị trí thông minh do HLV Nguyễn Đức Thắng xây dựng. Đoạt 7 điểm sau 4 vòng đấu là thành tích không tồi với tân binh V-League vừa phải làm mới hầu hết đội hình. Cái họ thiếu duy nhất vào lúc này là thời gian. Nếu giữ được bước đà thuận lợi này, BĐ một khi đạt độ nhuần nhuyễn sẽ là một kẻ thách thức đáng gờm cho bất kỳ đối thủ nào. Ở nền Bước đầu, đội bóng đất võ đã ghi điểm với lối chơi luân chuyển bóng và hoán đổi vị trí thông minh do HLV Nguyễn Đức Thắng xây dựng. Đoạt 7 điểm sau 4 vòng đấu là thành tích không tồi với tân binh V-League vừa phải làm mới hầu hết đội hình. Cái họ thiếu duy nhất vào lúc này là thời gian. Nếu giữ được bước đà thuận lợi này, BĐ một khi đạt độ nhuần nhuyễn sẽ là một kẻ thách thức đáng gờm cho bất kỳ đối thủ nào. Ở nền bóng đá giàu truyền thống như BĐ, khát vọng chiến thắng sẽ chỉ càng lớn hơn khi có thủ lĩnh là người địa phương như Hồ Tấn Tài, Dương Thanh Hào. Với dàn cầu thủ chất lượng như Ahn Byungkeon, Rafaelson, Hendrio, Tiến Anh..., BĐ đủ sức thế chỗ hiện tượng Sài Gòn FC ở mùa trước để trở thành kẻ thách thức trật tự cũ.

Trong khi đó, Đà Nẵng (ĐN) hoàn toàn xứng đáng ở vị trí số 1. HLV Lê Huỳnh Đức đang hoàn thiện dần việc lột xác lối chơi, chuyển từ bóng dài sang kiểm soát bóng song song với cuộc cách mạng nhân sự. Những cái tên như Huỳnh Minh Đoàn (sinh năm 2001), Huỳnh Công Đến (2001) hay thậm chí là cầu thủ tuổi teen Nguyễn Phi Hoàng (2003) được mạnh dạn trao cơ hội để tạo ra sinh khí mới mẻ cho ĐN. Thời gian tới, khi những tân binh vừa đem về như Huy Hùng, Ibou Kebe, Rafaelson, Ngọc Thịnh... hồi phục chấn thương và tìm lại phong độ thì ĐN sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

Nếu BĐ là làn gió mới mẻ của ngựa ô một thời trở lại sau hơn 12 năm xa cách thì ĐN sở hữu bản lĩnh của một nhà vô địch từng nhiều năm thống trị V-League. HLV Lê Huỳnh Đức đã có sẵn một tập thể ổn định, ăn ý qua nhiều năm với bộ khung là các ngôi sao bản địa như Anh Tuấn, Minh Tâm, Văn Long... bên cạnh các tuyển thủ Đức Chinh, Tuấn Mạnh. Chỉ cần hàng công cải thiện thêm hiệu suất ghi bàn, ĐN hoàn toàn đủ sức lật đổ thế thống trị của CLB Hà Nội và Viettel. Cộng thêm HAGL và BĐ đang tiến bộ từng ngày thì rõ ràng cuộc đua vô địch ở V-League 2021 sẽ càng lúc càng hấp dẫn.