V-League phải tránh 'chạy điểm' và thiếu công bằng

HLV đội Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng ủng hộ nên giữ điểm sau giai đoạn 1 để tránh tình trạng một số đội “bán điểm” cho nhau: “Chúng tôi chỉ lưu ý khả năng cuối giai đoạn 1 (vòng 12, 13) có những đội đủ điểm an toàn tốp 8 hoặc an phận tốp 6 tung cầu thủ trẻ vào sân với lý do giữ sức cho giai đoạn 2 thì rất khó mà nói. Tôi cho rằng VFF và VPF nên xử lý kẽ hở này, giữ nguyên số điểm cộng tiếp cho giai đoạn 2 vì sẵn sàng có đội xin, mua điểm để lọt vào tốp 8 - đồng nghĩa trụ hạng, trong khi những đội xếp hạng 13, 14 đằng nào cũng phải đá “chung kết ngược” nên buông 1 - 2 trận hoàn toàn có thể xảy ra. Sau đó đổi lại họ sẽ được các đội không còn khả năng tranh chấp ở tốp 8 hỗ trợ dồn sức thắng ở 5 vòng tranh xếp hạng thì sao?”.