V-League tăng giá trị, nhờ đâu?

Đội bóng của bầu Đức lại thắng to Báo chí Thái Lan thông tin, khán giả Thái Lan đòi hỏi các kênh truyền hình nước này mua bản quyền V-League để được theo dõi các trận đấu của HAGL do Kiatisak dẫn dắt. Theo một lãnh đạo VPF, các đơn vị truyền thông của Thái Lan muốn mua thì làm việc với Next Media, đối tác của VPF. Một thông tin khác liên quan đến CLB HAGL, đội bóng do Zico Thái dẫn dắt đã đoạt 4 giải thưởng xuất sắc nhất của tháng. Đó là giải thưởng đội bóng hay nhất (4 trận thắng); Kiatisak đoạt danh hiệu HLV hay nhất tháng; Cầu thủ hay nhất tháng thuộc về Nguyễn Văn Toàn (tháng 3 anh cũng giành danh hiệu này); Bàn thắng đẹp nhất tháng 4 thuộc về đội trưởng Lương Xuân Trường với cú sút ở cự ly xa, giúp HAGL đánh bại Hà Nội FC ở vòng 10 V-League 2021. Trung Ninh