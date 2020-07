Sau nghi án 'yểm bùa', sân Thiên Trường được tăng cường an ninh

Thông tin từ phía CLB DNH.Nam Định cho biết, sáng nay (12.7), lãnh đạo CLB DNH.Nam Định và Quảng Nam đã họp để rút kinh nghiệm về sự cố xảy ra tại buổi tập làm quen sân Thiên Trường của đội Quảng Nam vào chiều hôm qua.

Trong sự việc xảy ra chiều hôm qua, rất may là lãnh đạo CLB DNH.Nam Định, Hội CĐV bóng đá Nam Định và lực lượng công an đã có mặt kịp thời để khuyên can các CĐV quá khích nên chưa xảy ra.

Ban tổ chức trận đấu sân Thiên Trường cũng xác định có lỗi chủ quan vì đã không giám sát, quản lý sân chặt chẽ, để vật lạ được đưa vào sân .Trước tình hình trên, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Nam Định và các đội bóng đã đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác an ninh cho trận đấu chiều nay. Công an tỉnh Nam Định cho biết, phương án an ninh tại sân Thiên Trường đã được tăng cường.. Công an tỉnh Nam Định đã huy động thêm lực lượng bảo vệ sân cũng như đáp ứng các tình huống xấu có thể xảy ra trên sân.