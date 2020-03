Văn Hậu ngậm ngùi khi Jong Heerenveen bị gỡ hòa phút 90

Dù đội một của Văn Hậu thi đấu chưa thành công, nhưng đội trẻ Heerenveen chơi rất hay ở giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị. Cách đây chưa lâu, chính Jong Heerenveen lập kỷ lục ở giải đấu này với chiến thắng đậm 9-1 trước Jong William II.

Văn Hậu là cầu thủ chủ chốt của Jong Heerenveen khi anh chơi rất hay ở vị trí trung vệ giúp đội bóng của anh có hàng phòng ngự chắc chắn.

Thế nhưng, khi Văn Hậu chấn thương phải ngồi ngoài làm khán giả, thì Jong Heerenveen bị thua bàn ở phút 90, đành hài lòng với trận hòa 1-1 trước Jong Groningen.

Jong Heerenveen (áo sọc xanh dương trắng) bị gỡ hòa phút cuối Heerenveen FC

Đây là trận hòa đáng tiếc cho Jong Heerenveen vì họ chơi hiệu quả với những pha đánh biên và có được 8 quả phạt góc so với 3 của đối thủ. Jong Heerenveen cũng tung ra đến 19 cú sút nhưng do thiếu may mắn nên chỉ ghi được 1 bàn thắng ở phút 45.

Sau bàn thua này, Jong Groningen vùng lên mạnh mẽ và có bàn thắng ở phút cuối cùng trong 7 cú sút mà họ tung ra về phía khung thành Jong Heerenveen

Rõ ràng, việc vắng Văn Hậu khiến hàng thủ Jong Heerenveen thiếu chắc chắn. Dù vậy, với kết quả này, Jong Heerenveen hiện vẫn đang đứng ở vị trí đầu bảng với 16 điểm sau sáu trận, bằng điểm với Jong Heracles nhưng lại đá ít hơn đối thủ một trận. Ở lượt trận tiếp theo, đoàn quân HLV Ronnie Pander sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Jong Waalwijk.