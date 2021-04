VCK U.19 quốc gia: Đàn em Công Phượng ‘nín thở’ chờ vé vào tứ kết

Trước lượt đấu này đã xác định 7 suất vào tứ kết dành cho PVF, SLNA, Hà Nội FC, An Giang, Sài Gòn FC, Học viện NutiFood , Đồng Tháp. Tấm vé còn lại được xác định sau trận Khánh Hòa-Bình Định diễn ra hôm nay. Nếu giành chiến thắng trước Bình Định, U.19 Khánh Hòa sẽ có 4 điểm đoạt vé cuối cùng vào tứ kết. Nếu thắng Khánh Hòa, U.19 Bình Định cùng 3 điểm (xếp thứ 3 bảng C) sẽ xét hệ số phụ với HAGL (hạng ba bảng A) để chọn đội đi tiếp với suất cho đội hạng ba có thành tích tốt. Trong trường hợp này, Bình Định thắng Khánh Hòa 1-0, 2-1, HAGL giành vé dù bằng hiệu số bàn thắng bại nhưng nhờ hơn tổng số bàn thắng. Nếu Bình Định thắng Khánh Hòa cách biệt 2 bàn hoặc thắng sát nút tỷ số cao từ 4-3 sẽ giành vé đi tiếp (khi đó hơn HAGL tổng số bàn thắng). Nếu Bình Định thắng Khánh Hòa 3-2 sẽ cùng hiệu số bàn thắng, tổng bàn thắng với HAGL và phải tính hệ số khác là thẻ đỏ, thẻ vàng, nếu bằng nhau nữa sẽ bốc thăm chọn đội đi tiếp. Nếu 2 đội Bình Định và Khánh Hòa hòa, HAGL đoạt vé đi tiếp.

Do vậy cuộc chạm trán giữa Khánh Hòa và Bình Định hứa hẹn hấp dẫn, quyết liệt bởi trình độ 2 đội khá cân bằng. Khánh Hòa chơi khá ấn tượng ở vòng 2 với trận hòa 2-2 trước Đồng Tháp, nếu hiệu quả trong tấn công và chặt chẽ trong phòng ngự, các học trò HLV Huỳnh Hữu Đức dự báo đạt mục tiêu đề ra.

Trong khi đó U.19 Bình Định cũng có trận đấu khá hay ở vòng 2 trước Học viện NutiFood, chỉ thua sát nút 1-2 nhưng việc chưa có điểm nào cùng lối chơi thiếu ổn định khiến thầy trò HLV Phan Tôn Quyền khó tạo bất ngờ.

Trận đấu giữa Đồng Tháp với Học viện NutiFood (trực tiếp trên thanhnien.vn, YouTube Thể thao 360) chủ yếu nhằm xác định ngôi nhất bảng C. Vì nếu đứng nhất bảng C sẽ có lợi thế ở tứ kết khi chỉ gặp đội thứ ba bảng B là Sài Gòn FC, còn nếu đứng nhì bảng C sẽ gặp An Giang nhì bảng B (trong trường hợp đội thứ ba bảng A là HAGL bị loại) và nặng hơn là gặp PVF (nhất bảng A) nếu Khánh Hòa hoặc Bình Định (xếp thứ ba bảng C ) bị loại.