VFF cảnh báo CĐV trả vé trận Việt Nam – Indonesia sẽ rất khó mua lại

Tất nhiên vé nhanh chóng hết sạch sau 2 đợt mở bán chỉ trong vòng vài phút, với rất nhiều người lần đầu tiên cài đặt ứng dụng VinID chỉ để mua vé xem thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trước điều chỉnh này, VFF trấn an khẳng định mọi quyền lợi của người hâm mộ đã đạt quyền sở hữu vé theo dõi trận đấu đều được đảm bảo.

Đối với những người hâm mộ không thể sắp xếp được thời gian tới sân để tiếp sức cho những “Chiến binh sao vàng”, có thể đăng ký hủy vé, hoàn tiền qua ứng dụng VinID từ ngày 22.4-22.5 và nhận lại tiền qua ví điện tử VinID Pay từ 30 – 40 ngày, sau khi đăng ký.

Đồng thời VFF lưu ý những khách hàng không thực hiện đúng, đủ các bước theo thông báo và gửi tới BTC theo thời gian đã công bố, mặc nhiên được hiểu là chấp thuận nhận vé có điều chỉnh thời gian thi đấu theo lịch mới của FIFA công bố và cam kết không khiếu nại với BTC trận đấu.

Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G với 10 điểm nhưng chỉ còn 1 trận sân nhà và 2 trận làm khách trước Malaysia và UAE. Do vậy, trận đấu với Indonesia sẽ hết sức quan trọng khi đối thủ hứa hẹn sẽ lột xác dưới tay HLV Shin Tae-yong đến từ Hàn Quốc

VFF kêu gọi sự tiếp sức của người hâm mộ rất quan trọng, để thầy trò HLV Park Hang Seo có thêm tinh thần thi đấu, đạt được kết quả tốt nhất trước đội bóng xứ vạn đảo.

Đồng thời, VFF nhắc lại tại thời điểm BTC mở bán vé trực tuyến tháng 10.2019, phải rất may mắn người hâm mộ mới sở hữu được tấm vé vào sân cổ vũ tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia do nhu cầu mua vé quá lớn so với công suất sân Mỹ Đình.