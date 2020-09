VFF thiếu công bằng với U.17 Bình Phước

Tìm hiểu sự việc, đúng là VFF đã có những xử lý thật khó hiểu. Đầu tiên ở vòng loại giải U.17 quốc gia 2020 do có 4 bảng đấu A, C, D, E hoàn thành trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, chỉ có bảng B tổ chức ở Huế còn hai lượt trận cuối (ngày 30.7 và 1.8) vẫn chưa thể diễn ra nên đến ngày 31.8 sau khi xin ý kiến các đội trong bảng, VFF quyết định tạm dừng và công nhận kết quả các đội tại thời điểm đó.

Lúc này, U.17 SLNA là đội dẫn đầu bảng với 16 điểm sau 6 trận, vị trí thứ 2 thuộc về U.17 Thanh Hóa với 14 điểm sau 7 trận. Do VFF xét lấy 5 đội đầu 5 bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt lọt vào VCK nên để chọn đội thứ nhì có thành tích tốt hơn dự VCK, ngày 4.9, VFF đã có thông báo sửa đổi bổ sung điều lệ đưa ra quy định: Công nhận kết quả tại thời điểm đó ở bảng B, nghĩa là Thanh Hóa chỉ mới đá 7 trận và tiến hành bỏ bớt kết quả 1 trận lượt về của đội nhì bảng A, C, D (bảng 5 đội) với đội xếp thứ 5 và 3 trận của đội nhì bảng E (bảng 6 đội) với 2 trận lượt đi, lượt về đội xếp thứ 6 và trận lượt về của đội xếp thứ 5. Với quy định này, VFF đã xếp Thanh Hóa khi đó 14 điểm đứng trên Bình Phước (15 điểm xếp nhì bảng D bị mất 3 điểm trước đội thứ 5 trong bảng là Bình Thuận ) và nghiễm nhiên trao suất cho đội bóng xứ Thanh. Đồng thời, VFF cũng xác định luôn 8 đội là: PVF (chủ nhà, nhất bảng A), SLNA, Thanh Hóa (bảng B), Hoàng Anh Gia Lai, Phú Yên (bảng C), Sài Gòn (bảng D) và Đồng Tháp, Học viện Nutifood (bảng E) tranh VCK tại PVF từ ngày 18 - 27.9 tới.