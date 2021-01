Vì sao ‘ngựa ô’ của V-League 2020 không còn ‘tung vó’ ở V-League 2021?

Thế nhưng mùa giải năm nay, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức đang khởi đầu một cách chậm chạp. Là một trong hai đội bóng trắng tay sau 2 vòng đấu đầu tiên (cùng với Hà Nội), dường như ‘ngựa ô’ của V-League 2020 sẽ không còn ‘tung vó’ ở V-League 2021?

Mùa giải này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trình làng 3 ngoại binh mới là Kelly (từ Hoàng Anh Gia Lai), Akinade (từ SHB. Đà Nẵng ), Claudecir (từ Than Quảng Ninh ). Thế nhưng 2 trong 3 ngoại binh này lại là tác nhân chính khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận ở 2 vòng đấu vừa qua. Ở vòng đấu mở màn, Claudecir đã sút hỏng tới 2 quả penalty trong hiệp 1. Nếu tiền đạo người Brazil thực hiện thành công chỉ cần 1 trong 2 quả penalty này thôi, trận đấu đã có thể rẽ theo một hướng khác và chưa chắc Than Quảng Ninh đã có thể lội ngược dòng thành công. Còn ở vòng đấu thứ hai, hậu vệ Kelly phải nhận thẻ vàng thứ 2 do lỗi phản ứng với trọng tài. Nếu hậu vệ người Nigeria không bị truất quyền thi đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vốn trước đó đang có một thế trận tốt trước TPHCM, hoàn toàn có thể không phải đón nhận thất bại với tỷ số 0-2.