Viettel sớm đại chiến Hà Nội ở trận khai mạc bảng A vòng loại U.21

Khỏi phải nói người hâm mộ bóng đá trẻ sẽ rất háo hức khi 2 thế lực này gặp nhau ngay trận mở đầu bảng A, một trận có thể nói vô cùng quyết định cho chiếc vé lọt vào Vòng chung kết. Vì trong một bảng có 4 đội mà có đến 2 suất đến Nha Trang, một trận thắng mà nhất là thắng đối thủ trực tiếp cũng đồng nghĩa với việc cầm trên tay chiếc vé thông hành đến Khánh Hòa. Cả Viettel lẫn Hà Nội đều hiểu như vậy nên chắc chắn sẽ dồn sức ‘tử chiến’ nhằm thuận lợi và dễ chơi khi gặp 2 đối thủ được xem là nhẹ ký hơn trong bảng là Nam Định và Luxury Hạ Long.

Trận đấu lúc 15 giờ chiều 26.11, chủ nhà Viettel khẳng định 11 cầu thủ vừa chinh chiến giải V-League và hạng nhất sẽ lần lượt được tung ra sân để chơi một trận sống mái với Hà Nội. Đó sẽ là những cái tên như trung vệ Nguyễn Thanh Bình, hậu vệ Tống Văn Hợp, tiền vệ Trương Tiến Anh, nhạc trưởng Nguyễn Hữu Thắng, hậu vệ trái Nguyễn Xuân Kiên, trung vệ Cao Trần Hoàng Hùng, tiền đạo Trần Danh Trung và Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Đinh Tuấn Tài, Vũ Văn Quyết..Với những con người như vậy, Viettel sẽ trở nên sắc sảo hơn với phong cách chơi hệt như đội lớn là phòng ngự chặt, phản công nhanh.

Còn đương kim vô địch Hà Nội dĩ nhiên 11 cái tên xuất trận cũng cực kỳ mạnh. Hàng thủ là nguyên bộ khung U.22 Việt Nam với Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Đặng Văn Tới, Tuyến giữa có Nguyễn Hồng Sơn, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Minh, còn hàng trên với Lê Xuân Tú, Trần Văn Đạt đều là chiến tướng. Đó là chưa kể trong tay HLV Dương Hồng Sơn còn nhiều tinh binh mà bất cứ sự thay thế nào không làm cho đội hình yếu đi.

Trận Viettel- Hà Nội có thể xem như chung kết sớm ở vòng loại giải U.21 quốc gia bảng A, trận còn lại ở sân 2 Nam Định với 2 tuyển thủ U.22 Mai Xuân Quyết, Đoàn Thanh Trường làm nòng cốt cũng sẽ gặp Luxury Hạ Long (thực chất là tuyến trẻ của Than Quảng Ninh ).

Trần Danh Trung (trái) núng nấu quyết tâm phá lưới Hà Nội Khả Hòa

Tại bảng B tranh ở sân Kon Tum, kết quả bốc thăm đưa Phố Hiến của HLV Hứa Hiền Vinh sẽ gặp Đà Nẵng của HLV Võ Phước lúc 15 giờ ngày 26.11, trận còn lại Đăk Lăk sẽ gặp Khánh Hòa của HLV Nguyễn Tý lúc 17 giờ 15. Lịch tiếp theo ở bảng này như sau: Đà Nẵng gặp Đăk Lăk, Phố Hiến gặp Khánh Hòa ngày 29.11 và Phố Hiến gặp Đăk Lăk và Đà Nẵng gặp Khánh Hòa ngày 2.12.

Ở bảng C, 2 đối thủ ứng viên trong bảng là chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và SLNA ‘né’ nhau khi chỉ đụng nhau ở ngày cuối. Lịch cụ thể ngày 26.11 đá sân Pleiku, 15 giờ Tây Ninh gặp SLNA, 17 giờ HAGL gặp Công an Nhân dân. Ngày 29.11, SLNA gặp Công an Nhân dân và Tây Ninh gặp HAHL. Ngày 2.12, Tây Ninh gặp Công an nhân dân và HAGL gặp SLNA

Còn tại bảng D chiều nay 24.11 vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia 2020 đã chính thức khởi tranh trên sân Bến Tre. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm khán giả, có cả Chủ tịch LĐBĐ Bến Tre Nguyễn Thị Nga và các Phó chủ tịch, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, nhà báo Quang Tuyến, thành viên BTC.. hầu như mọi người đều đổ dồn vào U 21 Đồng Tháp, đội giành hạng ba nằm rồi, có cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình tham gia dẫn dắt và có sự trở lại của 6 cầu thủ sau nửa năm chịu án kỷ luật liên quan đến bán độ giải năm rồi sẽ chứng tỏ thế nào.

Chủ tịch LĐBĐ Bến Tre Nguyễn Thị Nga và chuyên gia Đoàn Minh Xương trên khán đài sân Bến Tre Khả Hòa

Khán giả đến sân Bến Tre khá đông xem trận đấu Khả Hòa

Dù Đồng Tháp chơi khá tập trung và đầy quyết tâm trước Vĩnh Long, thế nhưng mọi chờ đợi đểu không như mong đợi khi đội giành HC đồng năm rồi lại tổ chức tấn công bằng lối đá dài vượt tuyến kém hiệu quả và rất bế tắc trong khâu dứt điểm trước một đối thủ tổ chức phòng ngự chiều sâu tốt. Trừ một tình huống nguy hiểm duy nhất của Trần Hữu Nghĩa sút bật cột dọc, còn lại Đồng Tháp không tạo được áp lực nào rõ rệt.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét Đồng Tháp chỉ đá tốt biên phải với Võ Thanh Hậu tấn công tốc độ, nhưng khu vực trung lộ lại thiếu sự gắn kết giữa các tiền vệ tấn công và tiền đạo nên các đường chuyền cuối cùng thường lỡ nhịp. Ngoài ra Đồng Tháp chuyển trạng thái ít phát huy lối đá chồng biên nên không tạo được đột biến. Trong khi đó Vĩnh Long với nhiều cầu thủ có tầm vóc, đa số sinh năm 2001, 2002 nhưng luôn tự tin và có sự tổ chức kèm khu vực tốt, nên dễ dàng đẩy lùi các pha dàn xếp của đội bóng áo vàng. Kết quả hòa 0-0 cho thấy đội bóng của HLV Phan Thanh Bình vẫn còn nhiều việc phải làm. 15 giờ chiều 25.11, Long An sẽ gặp chủ nhà Bến Tre.

Một số hình ảnh trận đầu tiên ở bảng D

2 đội Đồng Tháp và Vĩnh Long thực hiện nghi thức chào cờ

Chuyên gia Đoàn Minh Xương, Nhà báo Quang Tuyến động viên BHL Đồng Tháp, đứng giữa là cựu tuyển thủ quốc gia Phan Thanh Bình và bìa trái là HLV trưởng Bùi Văn Đông Khả Hòa

Võ Thanh Hậu (17) tranh bóng với hậu vệ Vĩnh Long

Nguyễn Khánh Duy (11, Vĩnh Long) tranh bóng cùng trung vệ Lê Nhựt Huy (4, Đồng Tháp)

VFF đã điều các trọng tài V-League làm nhiệm vụ. Trọng tài chính Trần Văn Trọng Võ Công Minh (21), người được cho là thay thế Trần Công Minh giữa vòng vây hậu vệ Vĩnh Long BHL Vĩnh Long dặn dò cầu thủ trước trận