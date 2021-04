Vừa thắng nhọc Than Quảng Ninh, HLV Viettel đã nóng lòng 'phục thù' Kiatisak và HAGL

Viettel đang tiến vững chắc trên bảng xếp hạng khiến cuộc đua top đầu trở nên hấp dẫn. Nhưng với sự khiêm tốn thường thấy, họp báo sau trận thắng Than Quảng Ninh, HLV Trương Việt Hoàng của CLB Viettel thừa nhận: “Chúng tôi đã có chút may mắn, đội khách Than Quảng Ninh đã có 2 tình huống dứt điểm chạm xà ngang. Ở hiệp 2, họ dồn ép chúng tôi trong những phút cuối nhưng may mắn Viettel vẫn trụ vững”.