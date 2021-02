World Cup 2022: Malaysia lo cầu thủ bị ‘nướng” trong trận tái đấu Việt Nam ở UAE

Theo tờ Metro của Malaysia , dựa trên các đánh giá về khí tượng vào tháng 6 năm ngoái, cụ thể là ngày 14.6.2020, từng ghi nhận nhiệt độ lên tới 43 độ C là kỷ lục cao nhất với những ngày tiếp theo trong tháng này liên tục ở mức 40 độ C. Do đó, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia tỏ ra lo ngại nếu UAE được chọn đăng cai . Chiến lược gia này thừa nhận, cá nhân ông thích Thái Lan hoặc Việt Nam là nơi đăng cai các lượt trận còn lại bảng G vào tháng 6 sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hoãn các trận đấu vào tháng 3 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19