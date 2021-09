Đưa cầu thủ bóng rổ VBA 2021 rời Nha Trang trong điều kiện an toàn

Công tác đưa các nhân sự về địa phương sẽ được chia làm nhiều đợt dựa trên tiến độ hoàn tất các thủ tục liên quan. Theo đó, tối cùng ngày, chuyến xe về Hà Nội, Nghệ An, Huế cũng lăn bánh. Vào sáng nay (13.9), dự kiến các nhân sự về Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận , Đắk Lắk cũng sẽ bắt đầu hành trình. Các nhân sự tại địa phương khác sẽ về trong thời gian sớm nhất khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Để đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các nhân sự đều được xét nghiệm RT-PCR từ CDC tỉnh Khánh Hoà, cho kết quả âm tính trong vòng 48 tiếng mới được khởi hành. Toàn bộ hơn 200 nhân sự sẽ được di chuyển về địa phương bằng xe khách chuyên dụng do VBA thuê riêng cho đoàn sau khi được sự cho phép từ địa phương nơi đi và nơi đến. Mỗi xe chở tối đa 50% sức chứa nhằm thực hiện nghiêm yếu tố giãn cách. Trên xe, các nhân sự sẽ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và chuẩn bị sẵn khai báo y tế . Các thành viên về Hà Nội phải thực hiện cách ly tập trung tại một địa điểm khách sạn do CDC Hà Nội chỉ định trong vòng 14 ngày.