Euro 2020: Lukaku đã gửi thông điệp ‘We Are The People’ đến cho Christian Eriksen

Bài hát chính thức của Euro 2020 như một thông điệp gửi đến toàn thể khán giả yêu bóng đá và cầu thủ 24 đội bóng tham dự Vòng Chung Kết Euro 2020 diễn ra trên khắp 11 sân cỏ châu Âu. Ca khúc kêu gọi tính tập thể, tinh thần đoàn kết và thể hiện lòng nhân ái đầy cao cả qua môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh này.

Và người thể hiện thông điệp trên không ai khác hơn đó là danh thủ ngôi sao bóng đá của đội tuyển Bỉ, Romelu Lukaku. Anh hiện đang chơi cho CLB Inter Milan của giải Serie A nước Ý . Khán giả hâm mộ bóng đá trên thế giới đã không ít lần chứng kiến tài năng và tính cách cao quý của ngôi sao bóng đá người Bỉ qua những gì anh đã thể hiện trên sân cỏ, cũng như đức tin sùng đạo của anh luôn hướng về Thiên Chúa.

Hình ảnh gây nhiều cảm xúc và đáng nể phục của Lukaku trong trận Tứ kết World Cup 2018 hạ gục "Các vũ công Samba" Brazil 2-1, đó là trong lúc các đồng đội hân hoan mừng chiến thắng sau khi xuất sắc thắng được đội bóng từng 5 lần Vô địch Thế giới, thì khán giả thật sự cảm động khi chứng kiến cảnh tượng Lukaku vẫn quỳ gối trên sân cỏ, thành kính dang hai tay cầu xin lên Thượng đế.

Lukaku cầu nguyện cho Eriksen AFP

Một lần nữa Lukaku lại thể hiện hành động cao quý đó như lời bài hát đầy ý nghĩa của ca khúc "We Are The People" một cách sâu sắc nhất của lòng nhân ái, sự đoàn kết cao thượng và tính thân thiện, khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên tại Euro 2020 cho đội tuyển Bỉ trước tuyển Nga. Anh thể hiện sự ăn mừng bàn thắng đúng theo tính cách của anh và thông điệp mà bài hát đã gửi gắm thông qua môn bóng đá làm say đắm bao khán giả hâm mộ toàn cầu.

Sau khi ghi bàn thắng từ sai lầm đón hụt bóng của trung vệ Nga, Andrey Semenov, Lukaku chạy nhanh về màn hình đặt cạnh sân cỏ và anh hét to bằng cả trái tim nhân hậu như thể kêu gọi mọi người hãy cùng nhau quan tâm sâu sắc đến sức khỏe của ngôi sao người Đan Mạch :" Chris, Chris. Tôi yêu bạn!" Đó là lời nhắn gửi đầy thân ái đến người đồng đội tại Inter Milan. Danh thủ người Đan Mạch, Chistian Eriksen làm bàng hoàng mọi người khi anh bất ngờ bị đột quỵ té ngã trên sân ở phút 43 trong trận đấu với Phần Lan.

"Chris, Chris...!" Lukaku xúc động gọi tên danh thủ Đan Mạch.Vì bóng đá là của tất cả, của sự đoàn kết nhân loại "Chúng ta là mọi người", khi tất cả đều có niềm tin vào bản thân và một tập thể cộng đồng xã hội biết đoàn kết và yêu thương lẫn nhau.

Các đồng đội, BTC sân động viên người nhà của Eriksen khi xảy ra sự cố AFP

Dường như thông điệp của Lukaku đã được "Chris" chấp nhận. Eriksen đã hồi tỉnh thần kỳ như thể anh được phép lạ của "Ơn Trên" ban tặng? Và cũng nhờ vào sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế sân Parken, đội trưởng Simon Kjaer, trọng tài Anthony Taylor cùng hàng chục triệu cổ động viên, nhiều ngôi sao và các CLB trên thế giới gửi lời cầu nguyện chúc cho Eriksen sớm bình phục.

Tất cả hành động cao đẹp đó hợp cùng cái vòng tròn mà các đồng đội tuyển thủ Đan Mạch tạo ra để sẵn sàng che chở, bảo vệ và cầu nguyện cho sức khoẻ của Eriksen, điều đó mới thật sự đáng trân trọng và mang ý nghĩa sâu sắc nhất của thông điệp "We Are The People".