Lễ khai mạc EURO 2020 hoành tráng và lung linh màu sắc

Lễ khai mạc EURO 2020 đã gửi đi nhiều thông điệp ý nghĩa, trong đó có sự đoàn kết AFP

Kịch bản của buổi lễ khai mạc được được giữ kín cho đến phút cuối và đã không làm những người tham dự thất vọng. Sau khi những màn hình lớn chiếu những khoảnh khắc ấn tượng trong lịch sử giải đấu với nhiều cảm xúc, trước khi đếm ngược đến thời điểm công bố chính thức lễ khai mạc EURO 2020.

Hai huyền thoại bóng đá Ý Alessandro Nesta và Francesco Totti sau đó xuất hiện trên sân khấu, tung quả bóng lên trời để giới thiệu màn trình diễn của đội phi cơ nhào lộn của Ý - Frecce Tricolori, trước khi 24 quả bóng bay lớn, tượng trưng cho 24 quốc gia tham dự EURO 2020, chụm lại với nhau để gửi đi thông điệp đoàn kết, bên cạnh những màn biểu diễn của các vũ công, VĐV trẻ…

Sân Olimpico lung linh ở lễ khai mạc EURO 2020 AFP

Những quả bóng bay được trang bị hệ thống cho phép chúng bay lên và hạ xuống theo nhịp điệu tạo ra hình ảnh đầy cuốn hút xen kẻ với những pháo hoa rực rỡ ở Olimpico, cùng với sự xuất hiện của linh vật Skillzy. Linh vật được xem một nhân vật hình người được thiết kế dựa trên cảm hứng bóng đá đường phố với những kỹ năng chơi bóng điệu nghệ. Lễ khai mạc cũng gửi đi khẩu hiệu của EURO 2020 là “Live it. For real”. Đây là thông điệp của UEFA về việc tạo ra một giải đấu mà ở đó người hâm mộ khắp nơi châu Âu đều có thể tham gia, trải nghiệm và tận hưởng..

Nhiều danh ca, vũ công, nhạc sĩ, nghệ sĩ... biểu diễn tại lễ khai mạc EURO 2020 AFP

Khán giả có mặt dự lễ khai mạc còn được chìm đắm cùng giọng opera của danh ca trứ danh Andrea Bocelli. Sau đó, ca khúc chính thức của EURO 2020 - “We Are The People” được vang lên được sáng tác và biểu diễn bởi 2 thành viên ban nhạc rock nổi tiếng U2 trong nền âm thanh được chỉnh bởi nhạc sĩ nổi tiếng Martin Garrix. Ca khúc “We Are The People” sẽ được phát cho đến khi trận khai mạc giữa chủ nhà Ý và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận khai mạc.