Hé lộ người đàn ông nhỏ bé dám ngăn cản Mike Tyson ‘vùi dập’ siêu mẫu

Ayer đã tham dự một bữa tiệc được tổ chức bởi nhà thiết kế đồ lót Fernando Sanchez vào năm 1987, một năm sau khi Mike Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất mọi thời đại. Vô tình vị triết gia đã nghe thấy một cuộc hỗn loạn trong một căn phòng, hóa ra là Mike ‘Thép’ và siêu mẫu Naomi Campbell, một người mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu.

Khi Ayer cố gắng can thiệp vào cuộc cãi vã, ông đã nhận được phản ứng gay gắt của Tyson. ‘Người đàn ông đáng sợ nhất hành tinh’ đã chỉ thẳng vào mặt ông và nói: “Anh có biết tôi là ai không? Tôi là nhà vô địch quyền anh hạng nặng của thế giới”.

Triết gia người Anh A.J. Ayer Ảnh: Chụp màn hình

Nhà triết học sau đó đã nói với nhà vô địch 21 tuổi: “Tôi cũng là một giáo sư ở Wykeham. Cả hai chúng ta đều nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Tôi đề nghị chúng ta hãy nói chuyện như những người đàn ông lý trí.”

Mặc dù không rõ Tyson đã trả lời Ayer như thế nào nhưng chính Campbell mới là người đủ sáng suốt và bình tĩnh để ngăn cản hai người đàn ông khỏi một vụ lùm xùm không đáng có.

Trước khi sự việc xảy ra, Campbell và Mike ‘Thép’ đã nảy sinh mối quan hệ sau khi họ gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc của Russell Simmons ở New York qua sự mai mối của Rory Holloway, quản lý cũ của Mike Tyson.

Holloway đã viết trong cuốn sách của mình, ‘Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson’: “Tôi đã ở đó như một người trông trẻ để Mike tránh khỏi rắc rối, và khi tôi nhìn qua, cậu ấy đang nói chuyện với một cô gái. Tôi đã phải dụi mắt nhiều lần khi nhận ra đó là Naomi Campbell. Cô ấy trong thật hoang dã nhưng cũng rất hoạt bát. Phút giây trôi qua và cuối cùng tôi cũng mở được cánh cửa để Mike có thể làm quen Naomi.”