Mike Tyson từng suýt ‘tẩn’ huyền thoại Michael Jordan vì...ghen

Ông bầu Don King và huấn luyện viên của Chicago Bears là Mike Ditka sau đó cũng có mặt tại bữa tiệc đặc biệt này. Thay vì tay bắt mặt mừng thì Mike Tyson bắt đầu ‘nổi đoá’ nghe Michael Jordan kể lại rằng ông từng có khoảng thời gian hẹn hò với vợ cũ của Mike ‘Thép’, Robin Givens.

Người quản lý cũ của Tyson, Rory Holloway, đã viết trong cuốn hồi ký ‘Taming the Beast: The Untold Story of Team Tyson’ (tạm dịch: ‘Thuần hoá quái thú: Những chuyện chưa kể về Tyson’): “Mike đang ngồi đó để thưởng thức món đồ uống của mình, một ly trà Long Island, thì tôi thấy mặt cậu ấy bắt đầu nóng bừng bừng. Tôi bảo cậu ấy hãy ngồi xuống và uống nước đi thì cậy ấy lại đi thẳng về hướng bàn của Michael Jordan