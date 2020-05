Rafael Nadal trở thành VĐV người Tây Ban Nha vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại

Nhật báo nổi tiếng của Tây Ban Nha đã đưa ra một danh sách đề cử gồm 16 VĐV thể thao hàng đầu của ‘xứ sở bò tót’ trong thời gian gần đây để các fan hâm mộ bình chọn cho ngôi sao mà họ yêu thích. Điều đặc biệt thú vị là kết quả bình chọn sẽ được tính theo thể thức loại trực tiếp. Cuối cùng Nadal là cái tên sẽ đọ sức với cầu thủ bóng rổ Pau Gasol trong trận chung kết.

Nadal đã được bình chọn là người chiến thắng với tỷ lệ bình chọn 82% so với 18% của Gasol. Ở những vòng đấu trước, Nadal đã chiến thắng trước Carlos Sainz (đua xe) 94% so với 6%, Alberto Contador (Xe đạp) 94% so với 6% và Miguel Indurain (Xe đạp) 83% so với 17%.

Nadal đã vượt qua Pau Gasol ở lượt bình chọn chung kết Ảnh: Chụp màn hình

Nadal hiện đang xếp thứ 2 thế giới và đã giành được 19 danh hiệu Grand Slam ở nội dung đánh đơn, chỉ ít hơn 1 danh hiệu so với người đang nắm giữ kỷ lục này là Roger Federer. Đáng tiếc cho Nadal khi giải Pháp mở rộng năm nay đã không thể diễn ra do dịch Covid-19 và khiến cho tay vợt này chưa thể cân bằng được kỷ lục của Federer. Bởi Nadal luôn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại giải Grand Slam trên sân đất nện này.

Trong suốt sự nghiệp, tay vợt 33 tuổi cũng sở hữu cho mình 35 danh hiệu ATP Tour Masters 1000, 21 danh hiệu ATP Tour 500 và huy chương vàng Olympic 2008 ở nội dung đơn nam. Tay vợt 33 tuổi này đã giữ thứ hạng số 1 thế giới trong tổng số 209 tuần, bao gồm cả 5 lần kết thúc năm ở vị trí số 1.

Nadal cũng dễ dàng vượt qua cua-rơ Miguel Indurain (Xe đạp) Ảnh: Chụp màn hình