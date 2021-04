2 tay đua bị té ngay vạch đích chặng 6 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Ở chặng đua này, tay đua Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ) cùng Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Group), Nguyễn Lâm (Dopagan Đồng Tháp), Nguyễn Văn Hiếu (Ynghua Đồng Nai) tách tốp thành công khỏi nhóm đông của áo vàng Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Tại đích đến Thanh Hóa, Phan Tuấn Vũ là người tung nước rút dũng mãnh giành ngôi thắng chặng.

Tay đua Lê Nguyệt Minh (áo xanh) bị té ở đích chặng 6 Hà Nội-Thanh Hóa Anh Hùng

Tốp đông có áo vàng Tấn Hoài lao về đích chỉ sau người về đầu 16 giây. Sự cố không may xảy ra ở tốp này khi tay đua Lê Nguyệt Minh quẹt vào Nguyễn Tấn Hoài té ngã ngay trước vạch đích. Sau đó tay đua Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7) cán lên xe Nguyệt Minh té theo. Văn Nhã được đưa vào bệnh viện đa khoa Thanh Hóa cấp cứu còn Nguyệt Minh bị trầy trụa tay chân. Rất may Văn Nhã cũng bị chấn thương phần mềm, xây xát trên mặt, cổ nên được xuất viện chiều cùng ngày, có thể tiếp tục thi đấu tại giải.

Đại diện Ban tổ chức cùng nhà tài trợ Tôn Đông Á thăm hỏi động viên tay đua Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7) tại bệnh viện đa khoa Thanh Hóa Anh Hùng

Sau 6 chặng, tay đua Nguyễn Tấn Hoài vẫn bảo vệ thành công áo vàng với khoảng cách 2 giây so với Lê Nguyệt Minh. Tay đua Đồng Tháp cũng bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh với khoảng cách 5 điểm so với Lê Nguyệt Minh. Danh hiệu áo trắng đổi chủ về tay Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Tay đua Phan Tuấn Vũ ăn mừng thắng chặng Anh Hùng

Nguyễn Tấn Hoài bảo vệ thành công áo vàng sau 6 chặng Anh Hùng