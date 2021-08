Bế mạc Olympic Tokyo 2020: Lan tỏa tinh thần chống đại dịch!

Olympic 2020 đã khép lại với những nỗi vui buồn trong hoàn cảnh đặc biệt AFP

Lá cờ Olympic được kéo lên tại sân vận động 68.000 chỗ ngồi trong lễ khai mạc đã được hạ xuống. Thống đốc Tokyo Yuriko Koike trao nó cho ông Bach, quan chức này sau đó chuyển cho Thị trưởng Paris (Pháp) Anne Hidalgo để hướng đến đăng cai Olympic mùa hè tiếp theo vào năm 2024.

Thái tử Fumihito, em trai của Nhật hoàng Naruhito, đã tham dự buổi lễ bế mạc Olympic Tokyo, sự kiện đầu tiên trong lịch sử bị hoãn lại 1 năm. Trước khi ngọn lửa cháy trong vạc hình quả cầu trong suốt Olympic Tokyo được dập tắt, ông Bach cho biết: "Giờ đây, chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi đã trải qua một kỳ Olympic rất thành công. Kỳ Olympic này đã diễn ra vào đúng thời điểm, và các VĐV tham dự thực sự đánh giá cao và coi đó cũng là thời gian thích hợp để cùng nhau trở lại, mang lại hy vọng và niềm tin không chỉ cho cộng đồng Olympic mà còn toàn bộ thế giới".

Những màn biểu diễn và hoạt động trong lễ bế mạc Olympic 2020 AFP

Mỹ đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ở Olympic Tokyo, tiếp theo là Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc đăng cai Olympic Mùa đông ở Bắc Kinh vào năm 2022. Đoàn thể thao Mỹ đoạt 39 HCV, trong đó có 11 HCV ở môn bơi lội, còn Trung Quốc mang về 38 HCV, với 7 HCV cử tạ và 7 HCV môn lặn. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 3, đạt kỷ lục về tổng số huy chương đạt được tại Olympic (58 huy chương), trong đó có nhiều HCV nhất với 27 huy chương.

Trong buổi lễ, với chủ đề "Worlds We Share", Ryo Kiyuna, người đã giành được VĐV karate đầu tiên của Nhật Bản, đã mang lá cờ của nước chủ nhà vào sân vận động được biến thành một không gian giống như một công viên ở Tokyo để cho phép các VĐV, những người không thể đi ra ngoài để xem các thắng cảnh, để có được hương vị sống ảo ở thủ đô. Các VĐV, đeo khẩu trang, cùng nhau bước vào sân. Đoạn video do người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới gửi đến, những người không thể trực tiếp tham dự đã được phát trên màn hình lớn...

Olympic 2020 chia tay Nhật Bản để đến Paris (Pháp) vào năm 2024 AFP

5 vòng tròn Olympic được tạo ra bởi ánh sáng xoáy, trước khi có nhạc sống, trong đó có bài hát hit "Sukiyaki", được ca sĩ quá cố người Nhật Kyu Sakamoto phổ biến trên toàn thế giới vào những năm 1960, và các màn biểu diễn khiêu vũ đặc sắc.

Kể từ khi khai mạc vào ngày 23.7, khoảng 11.000 VĐV từ hơn 200 quốc gia và khu vực đã tranh tài tại Tokyo và một số vùng khác của Nhật Bản, nhưng phải tuân thủ các quy tắc chống Covid-19, hạn chế di chuyển tối đa đến các địa điểm và Làng Olympic. Olympic Tokyo có 33 môn thể thao với 339 sự kiện tranh huy chương, trong đó karate, lướt sóng, trượt ván và leo núi thể thao lần đầu ra mắt.

Olympic 2020 để lại nhiều khoảnh khắc khó quên AFP

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hồi đầu tháng đã mở rộng tình trạng khẩn cấp Covid-19, vốn chỉ áp dụng cho Tokyo và Okinawa trước Olympic 2020, tới 3 quận giáp ranh với thủ đô cũng như Osaka. Trong khi ông Suga đã cảnh báo rằng "bệnh nhiễm trùng đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng trải qua trước đây", nhưng Thủ tướng Nhật Bản vẫn khẳng định không có mối liên hệ giữa Olympic và sự gia tăng ở nước này, được thúc đẩy bởi biến thể Delta dễ lây lan hơn của Covid-19.

Số ca nhiễm hàng ngày liên quan đến sự kiện đã tăng hơn gấp đôi so với trước khi Olympic Tokyo bắt đầu. Kể từ đầu tháng 7 cho đến nay, ban tổ chức báo cáo tổng cộng 430 trường hợp Covid-19 trong số những người liên quan đến sự kiện, trong đó chỉ có 29 VĐV. Người đứng đầu ban tổ chức địa phương Seiko Hashimoto cho biết: “Chúng tôi đã hiện thực hóa các cuộc tranh tài bằng cách ưu tiên an toàn, và giờ đã đến lúc bế mạc mà không gặp vấn đề gì lớn”. Và giờ đây, Nhật Bản đang chuẩn bị tổ chức Paralympic 2020 từ ngày 24.8 đến ngày 5.9 trên tinh thần đó, nhưng khó khăn do đại dịch Covid-19 ít nhiều sẽ vẫn ảnh hưởng.