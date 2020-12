Chờ các cô gái chân dài 'đại náo' ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Đội nữ Thông tin LienVietPostBank khởi đầu mùa bóng 2020 thật tốt ở vòng 1 giải vô địch quốc gia (VĐQG) và gần như chắc suất đầu bảng C nữ để có mặt ở bán kết sau vòng 2. Những đội còn lại trong bảng này đều nhắm đến suất còn lại vào tốp 4 quốc gia và có vẻ như đang "ủ mưu" để tạo sự bất ngờ cho các đối thủ trực tiếp trong vòng đấu quan trọng này.

Bảng C nữ năm 2020 được tạo mới sau vòng 1 gồm có 3 đội xếp hạng 1, 3 và 5 (theo thứ tự) của bảng A là Thông tin LVPB, Đắk Lắk và Hải Dương cùng 2 đội xếp hạng 2 và 4 của bảng B là Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) và Than Quảng Ninh

Là đương kim vô địch nữ bóng chuyền quốc gia, đội Thông tin LVPB tiếp tục khẳng định là đội rất mạnh hướng đến việc bảo vệ ngôi vương với 4 trận toàn thắng đều với tỷ số thuyết phục 3-0 tại vòng 1 năm nay. Do vậy, Thông tin LVPB được giới chuyên môn nhận định sẽ dễ dàng thắng thêm một số trận nữa ở vòng 2 tranh từ ngày 9.12 tới để sớm giành suất đầu tiên vào bán kết, có thêm thời gian tập luyện chiến thuật mới để sẵn sàng "đón tiếp" đội nhì bảng D vào tối 18.12 tại Nhà thi đấu Đắk Lắk.

Riêng về suất sẽ vào bán kết còn lại của bảng C nữ, trên lý thuyết có 3 đội Vietinbank, chủ nhà Đắk Lắk và Than Quảng Ninh đều có thể thực hiện được nếu có cơ hội đến. Có nhiều trận thắng là tiêu chí đầu tiên để xếp hạng nên tính đến thời điểm này – khi vòng 1 đã kết thúc và vòng 2 chưa khởi tranh - trong 3 đội vừa nêu, đội Vietinbank có lợi thế nhất khi kết thúc vòng 1 có 3 trận thắng trước đội VTV Bình Điền Long An, Hải Tiến Thanh Hóa và Than Quảng Ninh; tiếp theo là đội Đắk Lắk có 2 trận thắng trước Hải Dương và Truyền hình Vĩnh Long trong khi đội Than Quảng Ninh chỉ có 1 trận thắng trước đội Thanh Hóa.