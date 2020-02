Các đội tuyển đi tập huấn tránh quá cảnh tại nơi có ổ địch Corona

Công văn do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh ký ban hành, nêu ý kiến như sau: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29.1.2020 và các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28.1.2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31.1.2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Tổng cục TDTT đề nghị các Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (hoặc Sở Văn hóa - Thể thao) và các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia cùng các đơn vị liên quan tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trong hệ thi đấu quốc gia và quốc tế tại Việt Nam trong tháng 2.2020. Sau thời gian trên, tùy theo diễn biến của tình hình dịch, các đơn vị cân nhắc việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch”.