Chân dài bóng chuyền lỡ hẹn so tài vì Covid-19

Hôm nay, đại diện Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền cho biết chính thức tạm dừng giải lần thứ 14 dự kiến diễn ra từ 16 đến 24.5 tại Đắk Lắk đồng thời dời sang năm 2021. “Các CLB dự kiến dự giải năm nay đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là những nước đang có hình hình dịch bệnh phức tạp, vì thế để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, Ban tổ chức phải hoãn giải vì lý do bất khả kháng”, Trưởng ban tổ chức Lâm Văn Tư (Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM) cho biết.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền dời sang năm 2021 vì covid-19 Đào Ngọc Thạch

Với quyết định trên, chân dài bóng chuyền của các CLB hàng đầu trong nước như VTV Bình Điền Long An, Thông tin Lienviet PostBank, Ngân hàng Công Thương… mất cơ hội so tài với khách mời quốc tế ở giải đấu thường niên. Người hâm mộ Đắk Lắk cũng như cả nước không được xem màn so tài hấp dẫn, kịch tính của giải nữ quốc tế VTV9 Bình Điền. Trước đó, giải Cúp bóng chuyền nữ quốc tế LienViet cũng phải hoãn vì Covid-19. Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 dự kiến diễn ra cuối tháng 3 nhưng cũng có nguy cơ bị hoãn.