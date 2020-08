Chặng đua F1 tại Việt Nam năm 2020 chính thức bị hủy

AFP dẫn thông báo của F1 ngày 25.8 cho biết, 4 chặng đua tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain (2 chặng) và Abu Dhabi (UAE) đã được thêm vào lịch đua mùa giải năm 2020, nhưng chặng Trung Quốc và Việt Nam đã bị hủy . Việc bổ sung 4 chặng đua và hủy bỏ chặng Trung Quốc ở Thượng Hải, Việt Nam đã nâng tổng số chặng đua năm nay lên con số 17 ở mùa giải bị ảnh hưởng lịch trình bởi đại dịch Covid-19.

Chặng F1 Hà Nội đã không thể tổ chức trong mùa giải năm nay do đại dịch Covid-19 AFP

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain (tổ chức hai chặng đua) và Abu Dhabi sẽ là một phần của mùa giải với nhiều thay đổi và muốn bày tỏ sự cảm ơn đối với công việc khó khăn của tất cả các nhà quảng bá và đối tác của chúng tôi trong việc biến mùa giải kéo dài 17 lần này trở nên khả thi", F1 cho biết trong một tuyên bố.

Đây là lần đầu tiên chặng Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức kể từ năm 2011 và sẽ đua vào ngày 15.11 tại Istanbul. Tiếp theo là “cú đúp” chặng ở Bahrain lần lượt vào ngày 26.11 và 6.12. Chặng Abu Dhabi kết thúc mùa giải sẽ diễn ra tại Yas Marina Circuit vào ngày 13.12.

Các nhà tổ chức F1 nói thêm rằng "một số cuộc đua trong mùa giải 2020 sửa đổi sẽ mở cửa cho một số lượng hạn chế người hâm mộ”. "Mặc dù chúng tôi muốn thấy càng nhiều người hâm mộ quay trở lại càng tốt ngay khi thấy an toàn, ưu tiên của chúng tôi vẫn là sự an toàn của cộng đồng F1 và cả người hâm mộ… Do đại dịch Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng, chúng tôi tiếp tục duy trì đối thoại với tất cả những người ủng hộ và chính quyền địa phương để đảm bảo chúng tôi hoạt động theo cách an toàn nhất có thể và giám sát chặt chẽ tình hình từng quốc gia - bao gồm các hạn chế đi lại và thủ tục y tế địa phương", ông Chase Carey, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của F1, cho biết.

Tay đua Lewis Hamilton đang hướng đến danh hiệu vô địch lần thứ 7 AFP

Ông này nói thêm: "Mặc dù tất cả chúng tôi đều thất vọng vì nối trở lại một số cuộc đua dự kiến trong năm nay, nhưng tin rằng mùa giải năm nay đã bắt đầu tốt và sẽ tiếp tục mang lại nhiều sự phấn khích với các cuộc đua truyền thống cũng như mới”.

Tháng trước, các nhà tổ chức F1 đã loại bỏ các chặng đua tại Mỹ, Mexico, Brazil và Canada, nhưng bổ sung thêm 3 cuộc đua ở châu Âu là Bồ Đào Nha , Đức và Ý. Môn thể thao này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 khi chặng khai mạc tại Melbourne (Úc) vào tháng 3 bị hoãn lại chỉ vài giờ trước khi buổi chạy thử được tiến hành, và mới khởi đầu tại Áo hồi tháng 7. Chặng Hà Nội trước đó dự kiện tổ chức vào ngày 5.4 nhưng bị hoãn lại do dịch bệnh. Tuy nhiên, hy vọng trở lại của chặng đua ở Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề do đợt dịch Covid-19 mới