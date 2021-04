Cuộc lật đổ bất thành ở chặng 15 Cúp truyền hình

Nỗ lực tấn công giúp đoàn đua chặng 15 Cúp truyền hình TP.HCM hình thành 2 tốp tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn và kịch tính. Tốp đầu với 9 tay đua, trong đó đáng chú ý có 2 tay đua TP.HCM là Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt, 2 tay đua Tập đoàn Lộc Trời An Giang là Nguyễn Hoàng Giang, Tăng Quý Trọng; Trần Thanh Nhanh (TP.HCM New Group), Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7).

Nguyễn Minh Việt cùng các tay đua tốp đầu nỗ lực "xé" áo vàng, lật đổ danh hiệu đồng đội của Đồng Nai nhưng bất thành Khả Hòa

Nếu thoát đi thành công về đích, Nguyễn Minh Việt có cơ hội “xé” áo vàng của Loic Desriac , đội Vinama TP.HCM cũng soán ngôi nhất đồng đội của Bike Life Đồng Nai còn Tăng Quý Trọng trước cơ hội đoạt áo trắng của Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp).

Với thế trận trên, các tay đua TP.HCM, Tập đoàn Lộc trời An Giang hiệp lực kéo tốp đầu tạo khoảng cách càng xa càng tốt so với tốp áo vàng Loic Desriac. Còn ở tốp sau, các tay đua Đồng Nai cũng tổ chức rượt đuổi. Tốc độ của 2 tốp được đẩy lên rất cao, có lúc trên 50 km/giờ, tốp đầu thường xuyên tạo được khoảng cách khoảng 1 phút 30 giây. Ở 10 km cuối, tốp đông phía sau ngoài Bike Life Đồng Nai còn có các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp lên hỗ trợ để rượt bắt tốp đầu, đẩy tốc độ lên rất cao nên thành công ở hơn 1km cuối khiến nỗ lực của các tay đua TP.HCM, Tập đoàn Lộc trời An Giang bất thành.

Các tay đua Đồng Nai rượt đuổi tốp đầu, bảo vệ áo vàng cho Loic Desriac lẫn giữ ngôi nhất đồng đội Khả Hòa

Tay đua Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7) nằm ở tốp đầu khôn khéo dưỡng sức sau đó tấn công mạnh mẽ khi cách đích hơn 1km và thành công với danh hiệu thắng chặng. Đồng đội của anh là Huỳnh Thanh Tùng cũng xuất sắc cán đích hạng nhì, khép lại ngày thi đấu thành công cho các tay đua Quân khu 7.

Tay đua Võ Minh Gia Bảo ăn mừng thắng chặng 15 Khả Hòa

Về đích trong tốp đông chỉ sau Gia Bảo 2 giây, Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng sau 15 chặng, giữ khoảng cách 34 giây so với Javier Perez (Vinama TP.HCM). Lê Hải Đăng cũng bảo vệ thành công áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc với khoảng cách 56 giây so với Tăng Quý Trọng . Nguyễn Tấn Hoài bảo vệ được áo xanh-vua nước rút với khoảng cách 19 điểm so với Lê Nguyệt Minh. Đội Bike Life Đồng Nai cũng giữ được ngôi nhất đồng đội với khoảng cách 10 giây so với đội xếp nhì Vinama TP.HCM.

Trao giải thưởng cho 5 cá nhân xuất sắc chặng 15 Khả Hòa