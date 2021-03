Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền: Thua cả 2 trận, đội của Bích Tuyền bị loại

Riêng bảng B nữ có 3 đội là Kinh Bắc Bắc Ninh (hạng 3 giải VĐQG 2020) và 2 đội được đánh giá thấp hơn là Ninh Bình Doveco mới được thành lập từ sự chuyển giao của đội Truyền hình Vĩnh Long (hạng 8 giải VĐQG 2020) và đội Wsun Thái Bình mới từ hạng A lên, chọn 2 đội vào bán kết. Do vậy đội thua trận đấu giữa nữ Ninh Bình và Thái Bình xem như đội bị loại sớm.

Bên cạnh các VĐV có nhiều kinh nghiệm, cả hai đội trên đều có chủ công trẻ đang thi đấu tốt và đều từng có mặt trong đội tuyển trẻ quốc gia như Ninh Bình Doveco có Nguyễn Thị Bích Tuyền (sinh năm 2000, cao 1m86) và Wsun Thái Bình có Nguyễn Thị Uyên (sinh 1999). Gần đây nhất, Bích Tuyền nổi bật hẳn lên nhờ là đầu tàu rất quan trọng của đội nữ Truyền hình Vĩnh Long thi đấu ở giải VĐQG năm 2020 trong khi Nguyễn Thị Uyên khó thể hiện khả năng hơn khi đội Thái Bình lúc đó đang thi đấu ở giải hạng A.

Ngay từ hiệp đầu, HLV Trần Văn Giáp của Thái Bình đã tỏ ra thành công khi điều "búa máy" Bùi Huệ bỏ vị trí tấn công quá hao sức ở tuổi 36 qua vị trí hoàn toàn mới là libero. Điều này gây bất ngờ cho đối thủ nên Wsun Thái Bình dẫn cách biệt 5 điểm (5/0) rồi tăng cách biệt lên 7 điểm(15/8). Thế nhưng sau đó đến cuối hiệp 2, Bích Tuyền cùng với cựu thành viên đội tuyển quốc gia Lê Thị Cẩm Tú thay nhau dứt điểm tốt giúp Ninh Bình Doveco giành được nhiều điểm và thắng liền 2 hiệp đầu 25/20 và 25/22.

Từ hiệp 3 trở đi, sau khi thử nghiệm phòng thủ hàng sau ổn định trở lại và "linh hồn" của đội bóng là chuyền hai Nguyễn Thị Thủy giữ nhịp rất tốt, vai trò của các chủ công trẻ chủ công trẻ cùng tuổi 21 là Võ Thị Hiền và Nguyễn Thị Uyên càng được phát huy.

Về phía đội chủ nhà Ninh Bình Doveco, có vẻ như tâm lý của một số ít VĐV chuyển từ Vĩnh Long đến có đôi chút dao động khi bất ngờ chuyển đi xa. Do chờ thủ tục chuyển nhượng, lại chưa có nhiều thời gian tập luyện do ảnh hưởng dịch Covid, việc lắp ghép đội hình của đội chủ nhà có vẻ chưa được nhuần nhuyễn.

Tối 24.3, dù đã thi đấu có phần tốt hơn trận đấu ra mắt trên sân nhà, đội nữ chủ nhà Ninh Bình Doveco vẫn phải chịu thua Kinh Bắc Bắc Ninh 1-3, trong đó chỉ thắng hiệp 3 với tỷ số 26/24.

Cùng bị loại khỏi giải ngoài đội Ninh Bình Doveco còn có đội nữ Hải Tiến Thanh Hóa (thua VTV Bình Điền Long An và Than Quảng Ninh cùng tỷ số 3-0), đội nam Hà Nội (thua Thể Công 0-3 và Hà Tĩnh 1-3). Kết quả trận còn lại: nam Tràng An Ninh Bình thắng Biên Phòng 3-0.