Hoa hậu Ngọc Hân, Jennifer Phạm đối đầu nhau tại giải Tiền Phong Golf Championship 2020

Tiền Phong Golf Championship 2020 quy tụ 180 golfer thi đấu trong vòng một ngày, vào thứ bảy (31.10.2020) trên sân Kings Course và sân Mountainview thuộc BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship 2020 cho biết, đây là lần thứ tư Tiền Phong Golf Championship được tổ chức vì mục tiêu cao quý là huy động nguồn kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Để tăng cường chất lượng chuyên môn của giải, ở mùa thứ 4 này, Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2020 sẽ mời 10 golfer trẻ hàng đầu Việt Nam tham dự như golfer nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thảo My, nhà vô địch giải 2018 Nguyễn Bảo Long, nhà vô địch giải 2019 Nguyễn Vũ Quốc Anh, Đoàn Uy, Thanh Minh, golfer vô địch trẻ nữ Lê Chúc An, Quang Trí, Đặng Minh....

Một điểm đáng chú ý, không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My, Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2018 Thanh Tú cùng một số người đẹp khác sẽ trực tiếp cầm gậy tranh tài trên sân. Sự xuất hiện của các người đẹp, không chỉ tăng sự thu hút và tính hấp dẫn của giải, mà còn góp phần truyền cảm hứng và đưa môn thể thao golf lan toả rộng khắp trong cộng đồng.

Các người đẹp Ngọc Hân, Jenifer Phạm và Huyền My

Tiền Phong Golf Championship 2020 có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng khoảng 6 tỷ đồng, trong đó có các giải HIO ở các hố đặc biệt gồm 4 ô tô nhãn hiệu Toyota, thẻ thành viên Platinum VIP CLB Du thuyền cá nhân Việt Yard trị giá 500 triệu đồng, bộ gậy Fullset Majety trị giá 400 triệu đồng.

Bên cạnh giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), Ban tổ chức Tiền Phong Golf Championship 2020 còn trao các giải nhất, nhì, ba ở mỗi bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như các giải Longest Drive, các giải Nearest to the Pin với Cúp và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác.