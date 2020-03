Hoãn F1 Hà Nội, vé đã mua sẽ được xử lý như thế nào?

Ngày 11.3 vừa qua, Chủ tịch F1 Chase Carey và Chủ tịch UBND.TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc họp bàn về F1 Hà Nội, tuy nhiên chưa có thông báo chính thức nào được phát đi vào thời điểm này về việc chặng đua có tiếp tục diễn ra như dự kiến (từ 3 - 5.4) hay không.

Đến tối 13.3, Ban tổ chức F1 Hà Nội mới chính thức công bố, chặng đua chính thức bị hoãn do lo ngại dịch bệnh Covid-19 . Theo lời của Công ty Grand Prix – VGPC: “Đây là một quyết định khó khăn. F1 Hà Nội là một trong những chặng đua được trông đợi nhất trong mùa giải năm nay. Quyết định tạm hoãn chặng đua công thức 1 Hà Nội đã đưa ra sau rất nhiều buổi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng giữa Liên đoàn ô tô quốc tế (FIA), Formula One World Championship Ltd - đơn vị sở hữu bản quyền Giải đua Formula 1 (F1), UBND TP.Hà Nội, Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA) và được sự đồng thuận của Công ty Vietnam Grand Prix (VGPC).