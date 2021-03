Indonesia phẫn nộ khi cả đội cầu lông nước nhà bị 'treo vợt' ở Anh

Theo AFP, đội cầu lông Indonesia đã bị loại sau khi một hành khách trên chuyến bay đến Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, buộc họ phải cách ly 10 ngày theo quy định của nước chủ nhà. Giải All England, vốn đã vắng mặt các quốc gia hàng đầu là Trung Quốc và Hàn Quốc, vì không được tính vào vòng loại Olympic, là giải đấu lớn nhất trước khi Olympic Tokyo khai màn vào tháng 7.

Người đứng đầu Hiệp hội Cầu lông Indonesia, Agung Firman Sampurna hậm hực: "Chỉ có một cách để ngăn Indonesia giành chiến thắng là không cho VĐV thi đấu. Nó khiến tôi cảm thấy như bị sét đánh". Chính phủ Indonesia cũng đã nói với đại sứ của họ tại Anh để kiến nghị đảo ngược quyết định và "đảm bảo rằng không có sự phân biệt đối xử và đối xử bất công".

"Đại sứ Indonesia tại Anh đã liên lạc với người đồng cấp Anh tại Jakarta... và đã yêu cầu sự can thiệp của ông ấy. Sáng nay (18.3), Đại sứ quán Indonesia trực tiếp tiếp cận các cơ quan chức năng của Anh", thông báo của đặc phái viên Desra Percaya có trụ sở tại London cho biết.

BTC giải All England Open Championships bị phía Indonesia chỉ trích dữ dội

Ngày khai mạc của giải All England Open danh giá đã bị trì hoãn đến ngày 17.3 sau một số kết quả kiểm tra Covid-19 khả quan. Tất cả đều đã được kiểm tra lại và cho thấy chưa ổn, buộc sự kiện bắt đầu muộn 5 giờ đồng hồ do một số tay vợt bị loại.

Tuy nhiên, các tay vợt Indonesia - bao gồm cả những người đã thắng trận mở màn - đã bị buộc phải loại. Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) cho biết: “Tất cả các tay vợt Indonesia sẽ không thể thi đấu ở vòng hiện tại hoặc vòng tiếp theo của giải đấu và do đó đã bị rút khỏi All England Open 2021”.

Một số tay vợt Indonesia đã giành chiến thắng vào ngày 17.3, trong đó có hạt giống số 5 nam Jonatan Christie và cặp đôi nam hàng đầu Marcus Fernaldi Gideon và Kevin Sanjaya Sukamuljo. Gideon cho biết đội đã "bị sốc" và thắc mắc tại sao họ lại bị phạt sau khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm cả việc tiêm phòng và xét nghiệm trước khi khởi hành và khi đến Anh. "Kết quả là tất cả đều bị bỏ cuộc. BWF lẽ ra phải đăng ký một hệ thống giao thức đảm bảo sự an toàn của chúng tôi. Các tay vợt lẽ ra phải trải qua một cuộc cách ly trước khi sự kiện diễn ra", Gideon viết trên Instagram.

Trong khi đó, những người dùng mạng xã hội ở Indonesia, đất nước cuồng cầu lông, đã trút giận lên mạng, tẩy chay trang Instagram của BWF. "Nếu các quốc gia khác giành chiến thắng mà không có Indonesia, niềm tự hào ở đâu?" một người hâm mộ Indonesia hỏi. Một người khác nói: "BWF đã thất bại trong việc tạo ra một hệ thống tốt hơn để đảm bảo an toàn cho các tay vợt. Hãy xem cách Thái Lan tổ chức giải đấu của họ và so sánh với All England".