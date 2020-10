Kình ngư Huy Hoàng đủ khả năng cạnh tranh huy chương tại Olympic 2021

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận được nhiều sự kỳ vọng của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ khi thể hiện phong độ xuất sắc trên đường đua xanh. Vận động viên quê Quảng Bình đã đạt được 2 chuẩn A Olympic (nội dung 800m và 1500m tự do).

Huy Hoàng cho biết: "Sắp tới thì em có giáo án đề ra rất "sắc bén" để năm tới đạt thành tích tốt nhất có thể. Đôi khi em cũng có áp lực, nhưng mà em luôn giữ để tư tưởng mình thoải mái, vì khi mình thật sự thoải mái thì mới có thể làm tự tin làm việc và chiến thắng được bản thân mình. Trong năm 2020 cũng đã hết giải rồi. Em tập trung cho năm tới, vì có giải Olympic và SEA Games . Em sẽ cố gắng để đạt được những thành tích tốt nhất có thể ở hai giải đấu đó."

Huy Hoàng nhận được kỳ vọng lớn của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ Độc Lập

Ông Đinh Việt Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đặt niềm tin lớn vào kình ngư sinh năm 2000: "Huy Hoàng đã đạt được chuẩn A Olympic. Nếu em ấy khôi phục được phong độ trong điều kiện tập luyện tốt cũng như khôi phục trình độ ở SEA Games 2019 thì Huy Hoàng có thể nằm trong top vận động viên tranh chấp huy chương, đương nhiên HCV thì khó nhưng tranh chấp huy chương thì có khả năng, bởi vì bơi 1500m mà dưới 15 phút thì đó là một thành tích rất cao ở thế giới ."

giải bơi VĐQG 2020 diễn ra ở Phú Thọ từ ngày 16-21.10, Huy Hoàng đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành được 5 tấm HCV. "Trong giải đấu này em nghĩ mình có nhiều sai sót. Giải vô địch quốc gia là giải để em kiểm tra thành tích của mình. Vì từ đầu năm đến giờ em toàn thi đấu các giải trẻ và kiểm tra thôi. Giải này là giải chính thức, thành tích của em đôi khi cũng không được như mong muốn nhưng mà em nghĩ mình cũng đã chuẩn bị rất kỹ", Huy Hoàng chia sẻ sau giải đấu.

Tại SEA Games 2019, Huy Hoàng đã xuất sắc giành được 2 HCV và 2 HCB. Anh cũng phá được kỉ lục của giải ở nội dung 400m tự do. Trước đó vào năm 2018, Huy Hoàng khiến cho người hâm mộ bất ngờ khi giành được tấm HCV 800m tự do ở Thế vận hội trẻ cũng như 2 tấm huy chương quý giá ở ASIAD ( HCB 1500m tự do và HCĐ 800m tự do).