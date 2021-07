Lịch thi đấu Olympic ngày 29.7 của đoàn thể thao Việt Nam: Ánh Viên tranh tài 800m tự do

Lúc 17 giờ, Ánh Viên bước vào tranh tài vòng loại cự ly 800m tự do là nội dung cô đoạt HCB SEA Games 2019 nhưng được tham dự ở Olympic Tokyo nhờ đạt chuẩn B. Thành tích tốt nhất của cô trong 4 năm qua ở 800m tự do được ghi nhận là 8 phút 48 giây 65 (thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Ánh Viên ở cự ly 800m tự do là 8 phút 34 giây 85).