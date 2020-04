Người Mỹ nói 'không' với sự kiện thể thao nếu chưa có vắc xin chống Covid-19

Với tất cả các sự kiện thể thao lớn trên khắp nước Mỹ đã ngừng hoạt động trong tháng qua kể từ khi cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 nổ ra, các giải đấu chuyên nghiệp đã xúc tiến nhiều kế hoạch và thời điểm khởi động trở lại. Nhưng kết quả của cuộc thăm dò thể thao của Đại học Seton Hall cho thấy sự không đồng tình của người Mỹ về việc trở lại sân vận động trước khi vắc-xin được phát triển và hoàn thành.

Cuộc khảo sát với 762 người được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 8.4 cho thấy 72% không cảm thấy an toàn khi tham dự một sự kiện thể thao nếu không có vắc xin. Trong số những người hâm mộ thể thao được xác định, 61% cho biết họ sẽ không cảm thấy an toàn. 12% người Mỹ được thăm dò nói rằng họ sẽ cảm thấy an toàn chỉ khi có các biện pháp ngăn chặn, trong khi chỉ có 13% cho biết họ an toàn.

Các nhà tổ chức thể thao ở Mỹ đang tìm mọi cách để những giải đấu khởi động trở lại AFP

Trong cuộc khảo sát, 40% người cho rằng không nên thi đấu môn thể thao nào trong phần còn lại của năm 2020, còn 76% người cho biết họ quan tâm việc các giải đấu được tiếp tục và không có khán giả. Trong khi đó, cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ cho các quyết định dừng những giải đấu thể thao chuyên nghiệp ở Mỹ. 84% ủng hộ quyết định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hoãn Olympic 2020 lùi lại một năm.