Nhập viện sau chiến thắng, Thành Lê vẫn sẵn sàng tái đấu Martin Nguyễn

Tại sự kiện ONE: Inside The Matrix diễn ra vào tối ngày 30.10, Thành Lê từ ứng cử viên số 3 cho danh hiệu vô địch hạng lông của ONE Championship đã trở thành nhà tân vô địch sau khi hạ KO Martin Nguyễn ở hiệp đấu thứ ba.