Truy tìm cao thủ bí ẩn đã giết Lý Tiểu Long bằng chiêu điểm huyệt

Trước đó, tờ South China Morning Post từng đưa ra những giả thuyết về một vụ án giết người xung quanh cái chết của Lý Tiểu Long (Bruce Lee) vào ngày 20.7.1973 tại Hồng Kông dù cơ quan chức năng công bố nguyên nhân bắt nguồn là do phù não. Tuy nhiên, việc những chi tiết dẫn đến bệnh này chưa bao giờ được làm rõ đã dẫn đến nhiều bàn tán trong dư luận, trong đó có nghi án võ sĩ huyền thoại người Hồng Kông đã tử vong do dính dòn điểm huyệt của một cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc

Bài báo của Tạp chí Black Belt năm 1985 có tựa đề “Kung fu point attacks”, được viết bởi Jan Hollander, đã đề cập rằng Lý Tiểu Long có thể đã dính đòn điểm huyệt (Dim Mak) vài tuần trước khi chết. Theo bài báo, Dim Mak được xem là một kỹ thuật bí hiểm trong võ thuật truyền thống Trung Quốc, thường được gọi theo tiếng Nhật Bản là “Atemi”. Những đòn đánh của kỹ thuật này tập trung vào các huyệt đạo trong cơ thể. Việc tấn công vào những huyệt đạo của kỹ thuật này hoạt động giống như châm cứu. Mục tiêu châm cứu là giải phóng năng lượng bị chặn trên các khu vực của cơ thể được gọi là kinh tuyến, giúp máu lưu thông, tăng cường sức khỏe. Nhưng với một người thực hiện Dim Mak thì ngược lại. Thay vì giải phóng năng lượng, Dim Mak có thể phá vỡ mạch máu và ngăn năng lượng của nạn nhân lưu thông.

Theo bài báo của Hollander, kỹ thuật Dim Mak có thể làm đau, tê, bất tỉnh và tử vong. Bài báo cũng nói rằng kiến thức về các huyệt đạo sẽ không đủ, mà người thực hiện kỹ thuật Dim Mak phải biết cách khai thác nội lực hoặc sức mạnh các chi của chính họ mới thực sự hiệu quả. Trong văn hóa , Dim Mak luôn được hư cấu trong những tác phẩm, nổi tiếng nhất là các bộ phim “Bloodsport”, “Tiger and Dragon”, “The Deadly Kiss of the Dragon”, “Kill Bill” và “The Goats of the Pentagon”. Điều này đã khiến Dim Mak trở nên bí hiểm hơn và có khi được xem như một kỹ thuật không có thật trong thực tế.