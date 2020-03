UFC hoãn 3 sự kiện liên tiếp và đóng cửa văn phòng hết tháng 3 vì Covid-19

Trước đó, ông bầu người Mỹ Dana White khẳng định Covid-19 sẽ không ảnh hưởng đến UFC. Tuy nhiên, cũng như các giải đấu thể thao khác, các sự kiện của giải đấu MMA lớn nhất hành tinh cũng phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho các võ sĩ, đội ngũ nhân viên và các fan hâm mộ.

Ông Dana White chia sẻ: “Hy vọng là dịch bệnh sẽ được kiểm soát vào tháng tư. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, trận đấu giữa Khabib và Tony vẫn sẽ diễn ra dù là ở bất cứ nơi nào, dù là không có khán giả.”

Trong nỗ lực của Dana White, sự kiện UFC Fight Night 170 vào ngày 15.3 vừa qua tại Brasilia (Brazil) đã phải diễn ra trong nhà thi đấu không có khán giả mà cũng không có cả giới truyền thông.

Ngoài việc hoãn các sự kiện, UFC cũng sẽ đóng cửa văn phòng điều hành tại Las Vegas (Mỹ) cho đến hết tháng 3. Một giải đấu võ thuật uy tín khác cũng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 là ONE Championshi p

Theo đó, sự kiện ở Việt Nam mang tên ONE: HEART OF HEROES dù đã tính đến phương án thi đấu không có khán giả nhưng cũng phải dời sang tháng 6, thay vì diễn ra vào tháng 3 như dự kiến ban đầu do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.