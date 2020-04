Vì sao Lý Tiểu Long luôn tìm cách “miệt thị” môn phái karate?

Báo giới Hồng Kông mới đây vừa xem xét di sản của những bộ phim võ thuật kinh điển, đồng thời đánh giá lại một số khía cạnh của Lý Tiểu Long . Theo tờ South China Morning Post, mặc dù triết lý cá nhân của Lý Tiểu Long luôn nhấn mạnh đến sự khiêm nhường, nhưng ông rất giỏi trong việc quảng bá bản thân, các bộ phim và kung fu , đặc biệt là nếu nó cho ông cơ hội phê phán tính thực chiến karate, một môn võ nổi tiếng nhất ở phương Tây.

Lý Tiểu Long trong một cuộc phỏng vấn nói về việc làm phim võ thuật tại Mỹ CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Dưới đây là một loạt các trích dẫn đáng chú ý của Lý Tiểu Long từ cuốn sách “Words of the Dragon” của John Little và các cuộc phỏng vấn khác trên báo giới những năm 1960 và 1970.

“Kung Fu ( võ thuật Trung Hoa ) được sử dụng bởi các môn phái và các nhà sư Trung Quốc như một triết lý. Kung Fu không bận tâm với việc phá vỡ các viên gạch và đập vỡ các bảng, chẳng hạn như karate. Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến việc nó ảnh hưởng đến toàn bộ cách suy nghĩ và hành xử của chúng tôi”, trích dẫn lời Lý Tiểu Long trên tờ Seattle Times vào đầu những năm 1960. Để chứng minh quan điểm của mình, Lý Tiểu Long đã đánh bại cả một võ đường karate trong bộ phim võ thuật thứ hai của mình, “Fist of Fury” năm 1972 . Trả lời trong một cuộc phỏng vấn truyền hình vào năm 1971 về câu hỏi: “Anh có thể bẻ gãy năm hoặc sau miếng gỗ bằng tay hoặc bằng chân không?, Lý Tiểu Long đáp: “Tôi có thể bị gãy tay và chân”

“Tôi nói rằng nếu bạn muốn thể hiện một cái gì đó đẹp mắt, hãy nhảy hiện đại. Điều gì tốt cho một võ sĩ để học thiền? Anh ấy là một chiến binh, không phải là một nhà sư. Mọi thứ quá thiên về biểu diễn từ các đòn thế. Đây là kiểu tự vệ phương Đông giống như bơi trên cạn. Bạn có thể học tất cả các kiểu bơi, nhưng nếu bạn không bao giờ xuống nước, điều đó thật vô nghĩa. Những người này không bao giờ đánh nhau. Tất cả họ đều muốn phá vỡ các bảng gỗ hoặc hai viên gạch hoặc một cái gì đó. Tại sao? Điều đó không làm cho họ có cơ hội thực chiến”, một nhận xét của Lý Tiểu Long nhắm thẳng vào karate trên tờ The St Paul Dispatch (Mỹ) năm 1968.

Lý Tiểu Long (trái) biểu diễn cú đấm 1 inch nổi tiếng tại Giải vô địch Karate quốc tế Long Beach, California (Mỹ) năm 1964 CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Trong một phát biểu với tờ The Hong Kong Star vào năm 1971 liên quan đến việc sản xuất các bộ phim võ thuật, Lý Tiểu Long chia sẻ: “Những gì tôi đang cố gắng làm là bắt đầu một xu hướng toàn bộ phim võ thuật ở Mỹ. Đối với tôi, chúng thú vị hơn nhiều so với những khẩu súng ngắn của phương Tây. Ở đây chúng tôi giải quyết mọi thứ bằng những chuyển động của cơ thể con người”.