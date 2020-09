Việt Nam thiết lập cả kịch bản SEA Games 31 không thể tổ chức

Ở các kỳ SEA Games trước, chủ nhà thường hay cắt nội dung mạnh của các nước khác nhưng Việt Nam sẽ không làm như thế. Mạnh của ta và mạnh của bạn cũng đều được đưa vào chương trình thi đấu để tạo ra một cuộc ganh đua thành tích hết sức quyết liệt, gay cấn. Chúng ta sẽ đăng cai một kỳ đại hội thực sự cao thượng, thành công cả về công tác tổ chức lẫn chuyên môn”, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn khẳng định với PV Báo Thanh Niên ngay sau cuộc họp đầu tiên của Ban tổ chức (BTC) SEA Games 31 vào ngày 29.9.

BTC nhấn mạnh: “Do tác động bởi dịch Covid -19, một số công việc chuẩn bị ban đầu cho SEA Games 31 và Para Games bị chậm so với tiến độ đề ra, ảnh hưởng tới tiến độ chung. Kinh phí chuẩn bị và tổ chức hai đại hội chưa được phân bổ, dẫn tới chưa thể triển khai những công việc có liên quan đến sử dụng ngân sách. Một số dự án cải tạo, nâng cấp công trình thể thao do ngân sách trung ương đầu tư chậm phê duyệt chủ trương đầu tư, dẫn tới quỹ thời gian còn lại để triển khai là rất ngắn, gây khó khăn trong quá trình triển khai. Hiện còn một số môn thể thao chưa xác định được địa điểm tổ chức do có thay đổi so với dự kiến phương án địa điểm ban đầu”.