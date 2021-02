Võ sĩ từng đánh bại Mike Tyson đưa ra dự đoán về trận đại chiến với Evander Holyfield

Mặc dù đang ở quá xa so với những năm tháng vinh quang, ở tuổi 54 và 58, hai huyền thoại quyền anh hạng nặng Mike Tyson và Evader Holyfield vẫn luôn biết cách làm cho các fan hâm mộ đấm bốc đứng ngồi không yên. Các nguồn tin cho biết, hai tên tuổi lớn của làng quyền anh đang trong quá trình đàm phán cho một trận đấu siêu kinh điển có giá trị lên đến 200 triệu USD.

Vào ngày 9.11.1996, tại Las Vegas, Nevada, Tyson phải đối mặt với Holyfield trong một trận đấu được mang tên "Finally” (Cuối cùng). Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, Holyfield, người được nhiều nhà bình luận cho rằng gần như không có cơ hội chiến thắng, đã đánh bại Tyson bằng TKO khi trọng tài Mitch Halpern dừng trận đấu ở hiệp 11.

Holyfield đau đớn khi bị Mike tyson cắn tai Reuters

Tyson và Holyfield đã chiến đấu với nhau một lần nữa vào ngày 28.6.1997. Trận tái đấu rất được mong đợi này được đặt tên là “The Sound and the Fury”, và nó được tổ chức tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, nơi diễn ra trận đấu đầu tiên. Đó là một sự kiện sinh lợi nhuận, thu hút sự chú ý nhiều hơn so với lần đầu tiên và thu về 100 triệu USD. Tyson nhận được 30 triệu USD và Holyfield nhận 35 triệu USD, khoản tiền thưởng cho quyền Anh chuyên nghiệp được trả cao nhất cho đến năm 2007.

Sớm trở thành một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất trong các môn thể thao hiện đại, trận đấu đã dừng lại ở cuối hiệp thứ ba, với việc Tyson bị loại vì cắn cả hai tai của Holyfield. Lần đầu tiên Tyson cắn Holyfield, trận đấu tạm thời dừng lại. Trọng tài Mills Lane đã trừ Tyson hai điểm và cuộc chiến lại tiếp tục.

Tuy nhiên, sau khi trận đấu được tiếp tục, Tyson cắn tai Holyfield một lần nữa, dẫn đến việc ông bị xử thua và Holyfield được tuyên bố thắng trận đấu. Một vết cắn nghiêm trọng tới mức một phần tai phải của Holyfield đã đứt ra và được tìm thấy sau đó trên sàn đấu.

Danny Williams từng đánh bại cả Mike Tyson Reuters