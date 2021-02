Vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2021 lùi 1 tháng thi đấu từ 11.4

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm nên việc vòng 1 giải VĐQG lùi lại gần một tháng cũng có thể xem là cơ hội để các đội có thêm thời gian hoàn chỉnh đội hình trước ngày thi đấu chính thức.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, đã có một số thay đổi trong đội ngũ các nhà cầm quân và vận động viên các đội. Cụ thể đội nữ VTV Bình Điền Long An có HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền thay vị trí HLV trưởng của HLV Nguyễn Quốc Vũ đảm nhiệm trước đây, tiếp nhận chủ công Đào Thị Nhung của TP.HCM và có thi đấu cho đội Truyền hình Vĩnh Long mùa 2020. Ở đội nữ Ngân hàng Công Thương, HLV Phạm Kim Huệ được bổ nhiệm làm HLV trưởng thay cho HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt xin nghỉ để chuyển đến làm HLV trưởng đội Than Quảng Ninh ; các VĐV cũ của đội Ngân hàng Công Thương như chủ công Đoàn Thị Xuân và Vi Thị Như Quỳnh, phụ công Lưu Thị Huệ cũng chuyển sang thi đấu cho Than Quảng Ninh mùa 2021.

Khác với các đội nữ, lực lượng các đội nam ít thay đổi so với mùa 2020. Sau khi đội nam Bến Tre được lên hạng VĐQG thì phụ công Nguyễn Phúc Lộc người Bến Tre vẫn tiếp tục thi đấu cho đội TP.HCM trong lúc chuyền hai Phạm Thoại Khương người TP.HCM vẫn thi đấu dưới màu áo Bến Tre. Riêng đội nam Vật liệu xây dựng Bình Dương đã trả chuyền hai Nguyễn Huỳnh Anh Phi về cho đội Đắk Lắk và nhận tuyển thủ U.23 quốc gia Từ Quốc Việt của đội Trà Vinh về thay thế.

Do vậy, nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, vòng 1 giải VĐQG 2021 vẫn có 20 đội bóng (10 nam, 10 nữ) dự tranh là Sanest Khánh Hòa, TP.HCM, Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công, Hà Tĩnh, Long An, VLXD Bình Dương, Hà Nội và Bến Tre (nam) cùng với các đội nữ Thông tin LienVietPostBank, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc Bắc Ninh, Ngân hàng Công thương, VTV Bình Điền Long An, Than Quảng Ninh, Đăk Lăk, Truyền hình Vĩnh Long, Hải Tiến Thanh Hóa và Thái Bình.