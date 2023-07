'The Witcher' mùa 3, 'Extraction 2' đứng nhất bảng xếp hạng phim trực tuyến ăn khách

Ở mảng phim, tác phẩm Extraction 2 do nhà làm phim Sam Hargrave chỉ đạo, tài tử Chris Hemsworth đóng chính, trong khoảng thời gian từ ngày 26.6 - 2.7 đạt 17,5 triệu lượt xem trên nền tảng (trong danh sách phim nói tiếng Anh), đánh dấu đây là tuần thứ 3 phim nắm giữ vị trí này.

Mùa 3 của The Witcher "gây sốt" nên mùa đầu được xem lại, giúp cả thương hiệu tăng số lượt xem NETFLIX

Tính đến thời điểm hiện tại, phim đạt tổng cộng 102,5 triệu lượt xem, nằm trong top 10 phim ăn khách thuộc danh sách phim phổ biến nhất (Most Popular list). Bên cạnh Extraction 2, trong top 10 này còn các phim như The Mother với 128,7 triệu lượt xem (đã phát sóng được 91 ngày), phim Run Rabbit Run đạt 8,4 triệu lượt xem, phim tài liệu Take Care of Maya đạt 4,6 triệu lượt xem...

Ở mảng truyền hình, mùa 3 của loạt phim The Witcher, có tài tử Henry Cavill đóng chính, dẫn đầu với tổng số 15,2 triệu lượt xem (cũng trong danh sách phim nói tiếng Anh). Nhân mùa 3 đang chiếu, người xem xem lại mùa đầu tiên của thương hiệu chuyển thể này, giúp mùa đầu tăng thêm 2,2 triệu lượt xem. Xếp sau The Witcher mùa 3 là series Black Mirror với 5,4 triệu lượt xem, Catching Killers mùa 3 với 4,1 triệu lượt xem...

Cả 2 thương hiệu Extraction và The Witcher đều có những tài tử nổi tiếng góp mặt. Tuy nhiên chất lượng các phim này trồi sụt khác nhau. The Witcher mùa 3 nhận mức chấm đến 84% trên Rotten Tomatoes, tuy nhiên mức chấm của khán giả chỉ 44%; trong khi đó, Extraction 2 được đánh giá tốt hơn cả, phim được các nhà phê bình chấm 79% (đạt chứng nhận "tươi"), có đến 86% khán giả yêu thích phim.