Thêm 1 loại vitamin được phát hiện là chìa khóa để sống thọ

Vitamin B3, còn được gọi là niacin, là một vi chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với nhiều quá trình sinh lý khác nhau. Thiếu hụt chất này có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm bệnh pellagra (viêm da), tiêu chảy, mất trí nhớ và tử vong, theo trang tin y khoa News Medical.

Loại vitamin này nổi tiếng với tác dụng điều trị chứng rối loạn lipid máu. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu và làm tăng mức cholesterol tốt.

Lượng vitamin B3 trong chế độ ăn uống càng cao càng giúp giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân và do tim mạch, giúp kéo dài tuổi thọ Ảnh: Freepik

Nhằm điều tra ảnh hưởng của lượng vitamin B3 trong chế độ ăn uống và tỷ lệ tử vong sớm do bệnh tật và bệnh tim mạch, các nhà khoa học tại Bệnh viện Trung ương Đại học Trùng Khánh và Đại học Y khoa Phúc Kiến, Phúc Châu (Trung quốc) đã tiến hành nghiên cứu trên 26.746 người tham gia, không mắc bệnh tim mạch hoặc ung thư từ trước.

Đó là những người đã tham gia Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia của Mỹ (NHANES) 2003 - 2018, được theo dõi trong hơn 9 năm. Những người tham gia được yêu cầu báo cáo về lượng vitamin B3 trong chế độ ăn uống.

Trong thời gian nghiên cứu có 3.551 ca tử vong sớm do mọi nguyên nhân, trong đó có 1.096 ca tử vong do các biến cố tim mạch..

Kết quả đã phát hiện lượng vitamin B3 trong chế độ ăn uống càng cao càng giúp giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân và do tim mạch, giúp kéo dài tuổi thọ.

Cụ thể, những người có mức B3 cao nhất trong chế độ ăn uống có nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân và do tim mạch thấp hơn đáng kể so với những người có lượng B3 thấp nhất.

Thực phẩm giàu vitamin B3 bao gồm cá biển, cá hồi, đậu phộng, thịt bò, thịt heo, thịt gà, cà phê, trà và quả bơ Ảnh: Pexels

Kết quả cũng cho thấy tăng lượng vitamin B3 trong chế độ ăn uống thì nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân và do tim mạch giảm xuống. Tuy nhiên, quá ngưỡng 22,45 mg B3 mỗi ngày, thì lợi ích không tăng nữa, theo News Medical.

Đặc biệt, tác dụng giảm nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân của vitamin B3 rõ rệt hơn đáng kể ở những người không bị tiểu đường.

Vitamin B3 có ở đâu?

Thực phẩm giàu B3 bao gồm cá biển, cá hồi, đậu phộng, thịt bò, thịt heo, thịt gà, cà phê, trà và quả bơ.

Mặc dù có lợi, nhưng các chất bổ sung vitamin B3 có thể gây ra các tác dụng phụ như đỏ bừng da và ở liều quá cao sẽ gây độc cho gan hoặc tăng đường huyết.

Vì vậy, tốt nhất là hấp thụ vitamin B3 thông qua thực phẩm. Nếu muốn sử dụng chất bổ sung phải theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.