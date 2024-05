Thêm 1 ngư dân trong vụ 4 tàu cá Quảng Bình bị nạn về bờ an toàn

Chiều 11.5, thông tin từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lúc 6 giờ cùng ngày, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã tiếp nhận 1 ngư dân trong vụ giông lốc đánh chìm 4 tàu cá, về bờ an toàn.



Cụ thể, tàu cá QB 98314 TS của anh Trần Văn Chung (ở P.Quảng Phúc) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã đưa anh Nguyễn Văn Quang (48 tuổi, ở P.Quảng Phúc, là ngư dân tàu bị nạn QB 98614 TS) vào bờ an toàn, tình trạng sức khỏe bình thường.

Ngư dân Nguyễn Văn Quang đang được thăm khám sức khỏe khi trở về bờ THANH LỘC

Được biết, 2 ngư dân khác cũng trên tàu cá QB 98614 TS là Trần Văn Dung (ở xã Liên Trường, H.Quảng Trạch) và Nguyễn Văn Bình (ở P.Quảng Phúc) cũng đã được cứu, an toàn trên các tàu cá khác và trên đường vào bờ.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 2 - 3.5, có 4 tàu cá gồm: QB 92699 TS do ông Nguyễn Đức Trung (ở H.Bố Trạch) làm thuyền trưởng; QB 98614 TS do ông Phan Thanh Hùng (ở P.Quảng Phúc) làm thuyền trưởng; QB 98768 TS do ông Lê Văn Chiến (ở P.Quảng Phúc) làm thuyền trưởng và QB 93712 TS do ông Phạm Văn Trung (ở H.Bố Trạch) làm thuyền trưởng, bị chìm trên biển do gặp lốc xoáy.

Một trong số 4 ngư dân trở về đất liền hôm 7.5 B.H

Trên 4 tàu cá có 24 ngư dân gặp nạn, 14 ngư dân đã được cứu trong đó có 1 người tử vong. Hiện tại còn 10 người dân vẫn đang mất tích. Sáng 7.5, có 4 ngư dân đã về đất liền gồm: Lê Văn Chiến (40 tuổi, chủ tàu QB 98768 TS), Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi, ngư dân tàu QB 98768 TS), Nguyễn Ngọc Hà (40 tuổi, ngư dân tàu QB 98614 TS, cùng ở P.Quảng Phúc) và Hoàng Văn Nhung (ngư dân tàu QB 92699 TS, ở xã Đức Trạch, H.Bố Trạch).

Hiện tại, công tác tìm kiếm 10 ngư dân mất tích vẫn đang tiếp tục triển khai.