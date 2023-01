Thêm 1 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội mắc sai phạm

Chiều 29.1, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội, cho biết quá trình mở rộng điều tra sai phạm trong việc đăng kiểm phương tiện xe cơ giới, cơ quan này đã phát hiện thêm 1 trung tâm đăng kiểm có sai phạm tại H.Thanh Trì (Hà Nội) và đã khởi tố vụ án liên quan đến trung tâm này.

đình huy

Trước đó, lãnh đạo PC03 Công an Hà Nội cho biết, trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Tính đến ngày 13.1, PC03 Công an Hà Nội phát hiện 9 vụ án liên quan đến 10 trung tâm đăng kiểm, đã khởi tố 4 vụ và 18 bị can để làm rõ tội nhận hối lộ; 5 vụ còn lại đã tạm giữ 57 nghi phạm. Các bị can và nghi phạm là giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các trung tâm đăng kiểm.

Lãnh đạo PC03 Công an Hà Nội cho biết, sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xảy ra từ nhiều năm nay, mỗi trung tâm hưởng lợi bất chính với số tiền hàng tỉ đồng. Sai phạm chủ yếu là nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi không đủ điều kiện đăng kiểm, như: hệ thống phanh, tiêu chuẩn khí thải, đèn, trọng tải…

Đặc biệt, các trung tâm còn sử dụng phần mềm để can thiệp vào hệ thống chỉnh sửa vòng tua, thay đổi thông số kiểm định khí thải đối với các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, chỉnh sửa ảnh trên máy tính để hạ chiều cao thành thùng xe tải, thậm chí đánh tráo ô tô khác vào để đăng kiểm.Tùy từng lỗi, chủ xe sẽ được bỏ qua khi “bôi trơn” từ 100.000 - 1,5 triệu đồng.

Lãnh đạo PC03 Công an Hà Nội cho biết các trung tâm đã hưởng lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng.