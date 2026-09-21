Thêm 10 bệnh ung thư được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày

Tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục lên 372 bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày, theo vì 252 bệnh như hiện hành.

Theo danh mục đề xuất, với bệnh ung thư, có thêm 10 bệnh, nhóm bệnh như: u lympho, đa u tủy và các u tương bào, nhóm bệnh bạch cầu: bạch cầu lympho mạn tính, bạch cầu lympho cấp đang điều trị duy trì, bạch cầu tủy cấp đang điều trị duy trì, bệnh loạn sản tủy và tăng sinh tủy, đa hồng cầu nguyên phát… Tại quy định hiện hành, có 3 ung thư được kê đơn thuốc ngoại trú hơn 30 ngày là: ung thư vú, ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, ung thư tuyến giáp.

Dự kiến thêm 10 bệnh ung thư và 360 bệnh sẽ được kê đơn ngoại trú tối đa 90 ngày ẢNH: TUẤN MINH

Trong số các bệnh được bổ sung tại dự thảo có các bệnh lý tim mạch và mạch máu như dị tật bẩm sinh của vách tim, chuyển gốc động mạch tự sửa chữa, dị tật bẩm sinh của van hai lá và động mạch chủ, giãn tĩnh mạch chi dưới, xơ vữa động mạch, suy tim, suy tĩnh mạch mạn tính, hở và hẹp van tim, thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch...

Dự thảo bổ sung nhiều bệnh về da liễu, tự miễn như lupus ban đỏ thể da, nấm da - bạch huyết, nấm móng, rụng tóc từng mảng, trứng cá đỏ, trứng cá…

Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung các bệnh hô hấp khá thường gặp, được kê đơn ngoại trú hơn 30 ngày, là: phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm mũi dị ứng, viêm xoang mạn tính... Người sau ghép tạng cũng được kê đơn ngoại trú hơn 30 ngày.

Bác sĩ quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc khi kê đơn ngoại trú

Theo Thông tư 26/2025/TT-BYT đang có hiệu lực, trong 252 bệnh thuộc danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày, có các nhóm bệnh: hệ sinh dục tiết niệu; thai nghén, ghép tạng, tiêu hóa (loét dạ dày, viêm gan tự miễn); da và mô; hô hấp (hen phế quản, các bệnh phổi mô kẽ; viêm phổi do nấm, …); bệnh hệ tuần hoàn (bao gồm tăng huyết áp, tăng huyết áp có biến chứng); bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa (đái tháo đường, các rối loạn của tuyến thượng thận, dậy thì sớm…). Ngoài ra, có các nhóm bệnh về thần kinh, một số ung thư, bệnh về máu, thần kinh, mắt cũng được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày.

Theo Bộ Y tế, kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày giúp người bệnh mạn tính có sức khỏe ổn định không phải tái khám mỗi tháng, bớt thời gian đi lại, chờ đợi tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, để đảm bảo về chuyên môn, an toàn sức khỏe, người kê đơn quyết định số ngày sử dụng của mỗi thuốc dựa trên tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh. Số ngày sử dụng đơn ngoại trú của mỗi thuốc tối đa không quá 90 ngày.

Trong trường hợp người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ có thể kê đơn thuốc theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn thuốc chung bao gồm chỉ định thuốc của các chuyên khoa.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát các nội dung liên quan đến chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, bảo đảm an toàn cho toàn bộ đơn thuốc.