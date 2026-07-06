Khám miễn phí, sàng lọc sớm ung thư cho 9,2 triệu người

Quản lý sức khỏe theo vòng đời

Sở Y tế Hà Nội Hà Nội cho biết, ước có khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm, trong đó, nhóm người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người dân ở khu vực khó khăn (gần 1,7 triệu người) do UBND phường, xã tổ chức khám.

Khám sức khỏe định kỳ chủ động phòng bệnh từ sớm từ xa ẢNH: DIỆU LINH

Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông (gần 2,3 triệu người) thông qua sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục và trạm y tế tổ chức khám từ tháng 9 năm nay.

Người lao động đang làm việc theo hợp đồng (gần 2,9 triệu người), cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý (khoảng 300.000 người) do cơ quan chủ quản thực hiện.

Nhóm còn lại là người dân không thuộc các nhóm trên (hơn 2 triệu người) sẽ được UBND phường, xã tổ chức khám sức khỏe miễn phí theo kế hoạch của địa phương.

Ngay từ đầu tháng 7, Hà Nội ưu tiên khám trước cho nhóm 1, gồm: người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, mắc bệnh mạn tính, vùng khó khăn với khoảng gần 1,7 triệu người; nhóm 5 (lao động tự do, buôn bán…) và trẻ em dưới 6 tuổi với khoảng hơn 2 triệu người.

Đặc biệt, tập trung ưu tiên khám sức khỏe cho người dân tại 16 phường, xã ven sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Từ 1.7, khám sức khỏe định kỳ miễn phí chính thức được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố Hà Nội ẢNH: DIỆU LINH

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện, từ 1.7, chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí chính thức được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố, đánh dấu bước khởi đầu cho một chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân, quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

Chương trình không chỉ góp phần phát hiện sớm bệnh tật mà còn hiện thực hóa mục tiêu để mỗi người dân thủ đô đều được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo vòng đời, nâng cao chất lượng sống, đảm bảo an sinh bền vững.

Không khám theo phong trào

Tại P.Đại Mỗ, Bệnh viện đa khoa Hà Đông phối hợp với phường triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân: khám sức khỏe tổng quát với đầy đủ các chuyên khoa gồm nội, ngoại, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và đánh giá thể lực; lấy mẫu xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan, thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim, phổi.

Tại P.Khương Đình, các bác sĩ trạm y tế phường cho biết, không chỉ người cao tuổi, nhiều người trẻ quan tâm đã đăng ký khám, đo huyết áp, cân nặng và làm các xét nghiệm cơ bản. Ý thức phòng bệnh, quan tâm phát hiện sớm yếu tố nguy cơ bệnh mạn tính thực sự đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Đến khám tại đây, cụ Nguyễn Thị Thơ (80 tuổi, tổ 8, P.Khương Đình) bày tỏ: "Tôi có nguyện vọng khám kiểm tra tổng thể, vì gần đây tôi bị chuột rút rất nhiều. Lâu nay, tôi có bảo hiểm y tế hưu trí. Lần này, được khám ngay tại trạm y tế phường, đi lại rất gần, tinh thần phục vụ rất tốt".

TS-BS Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Trạm Y tế P.Khương Đình, cho hay ở phường vẫn có các chương trình khám sức khỏe cộng đồng, nhưng chủ yếu khám cho các nhóm ưu tiên như các gia đình chính sách, người cao tuổi. Từ năm 2026, Hà Nội thực hiện khám sức khỏe toàn dân, cho các nhóm tuổi, gồm cả những người chưa có yếu tố nguy cơ.

"Điều chúng tôi quan tâm là phải thực sự khám chất lượng, để người dân thấy khám sức khỏe đem lại lợi ích bản thân chứ không phải khám theo phong trào. Trong trường hợp người dân được phát hiện có bệnh khi khám sức khỏe, chúng tôi sẽ làm thực hiện thủ tục chuyển viện", TS Hải cho biết.

Theo ông, Trạm Y tế Khương Đình có các kết nối chuyên môn rất tốt với Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đại học Y dược (Đại học Quốc gia), Bệnh viện đa khoa Hà Đông..., đảm bảo người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi nhất, chuyển tuyến điều trị đúng với tình trạng bệnh, chứ không để người bệnh đi tìm bệnh viện.

TS Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết qua thực tế khám sức khỏe cho cộng đồng, các bác sĩ đã phát hiện các trường hợp có rối loạn sức khỏe tâm thần, trong đó nhiều người trẻ lứa tuổi học sinh sinh viên bị lo âu, trầm cảm. Ngoài ra, nhiều trường hợp bị thừa cân béo phì, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, loãng xương.

Chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sàng lọc khi khám sức khỏe cộng đồng cũng ghi nhận các ca nghi u phổi, viêm phổi, lao phổi được hướng dẫn khám chuyên khoa.

"Các bác sĩ cũng ghi nhận các các ca tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, suy thận, viêm dạ dày; viêm khớp gối, khớp vai và các bệnh lý cơ xương khớp..., nhưng nhiều trường hợp chưa được kiểm soát tốt, nên chúng tôi đã tư vấn để người bệnh cần tuân thủ điều trị, tránh để bệnh tăng nặng hoặc biến chứng", TS Tú thông tin.