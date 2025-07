Thêm 1,3 triệu xe máy mới lăn bánh tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025

Trái với dự đoán của nhiều chuyên gia trong ngành, thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục cho thấy tín hiệu khởi sắc về doanh số bán hàng trong nửa đầu năm 2025, bất chấp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

Giá bán ô tô giảm sâu, đặc biệt sự xuất hiện của những dòng ô tô điện giá rẻ cùng các quy định về khí thải đang dần được thắt chặt… tạo không ít áp lực cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe máy tại Việt Nam. Tuy nhiên, với nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi giảm giá đồng thời tung ra một số sản phẩm mới… các nhà sản xuất, kinh doanh xe máy vẫn góp phần thúc đẩy thị trường xe máy tăng trưởng.

Thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục cho thấy tín hiệu khởi sắc về doanh số trong nửa đầu năm 2025 Ảnh: B.H

Nửa đầu năm 2025, trung bình mỗi ngày người Việt mua sắm 7.134 xe máy mới

Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố mới đây cho thấy, trong quý 2/2025 cả 5 hãng xe máy thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM đã bán ra thị trường 611.236 xe, giảm 61.819 xe tương đương 9,1% so với quý 1/2025 nhưng vẫn tăng 1,34% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả này nâng tổng doanh số bán xe máy của các thành viên VAMM sau nửa đầu năm 2025 lên mức 1.284.291 xe, tăng 77.419 xe tương đương 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trung bình mỗi ngày ngày người Việt mua sắm 7.134 xe máy mới của các thành viên thuộc VAMA. Thực tế, con số này còn gia tăng nếu tính cả doanh số bán xe máy điện, xe máy được các cửa hàng không chính hãng phân phối hay các mẫu mã mô tô, xe máy của các thương hiệu xe nhập khẩu không thuộc VAMM như TVS Motor, Kawasaki, Harley-Davidson, Ducati… Dù vậy, những đơn vị này không công bố kết quả bán hàng.

Anh L.T.A, chủ một cửa hàng kinh doanh xe máy tại TP.HCM cho biết: "Sức mua vào nửa cuối tháng 6 chậm lại do việc đăng ký xe máy phải chờ khá lâu khiến doanh số bán hàng trong quý 2 sụt giảm so với quý 1/2025. Dù vậy, nếu so với cùng kỳ năm ngoái thị trường xe máy nhìn chung đã có sự khởi sắc. Áp lực cạnh tranh với các hãng xe máy truyền thống cũng ngày càng gia tăng trước sự phát triển của xe máy điện cũng như xe máy nhập khẩu nguyên chiếc từ các thị trường khác trong khu vực".

Thực tế những gì diễn ra trên thị trường xe máy trong 6 tháng qua cho thấy, số lượng mẫu mã mới được các thương hiệu xe máy thuộc VAMM trình làng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong khi đó, đã có hơn 10 mẫu mã, phiên bản xe máy, xe tay ga mới thuộc các phân khúc khác nhau đã được đưa về Việt Nam. Thị trường xe máy điện cũng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là dòng xe máy điện cỡ nhỏ hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.

Phân khúc mô tô hai bánh đang gặp khó, xe máy điện tăng trưởng mạnh

Sức mua tăng trưởng nhưng nhìn chung chủ yếu tập trung ở phân khúc xe máy xăng và đặc biệt là xe điện. Trong khi đó, phân khúc mô tô hai bánh đang gặp khó khăn.

Người Việt không còn mạnh tay chi tiền để mua sắm mô tô hai bánh như những năm trước đây Ảnh: B.H

Người Việt không còn mạnh tay chi tiền để mua sắm mô tô hai bánh như những năm trước đây. Chính điều này đẩy không ít thương hiệu mô tô vào thế khó khi doanh số bán hàng không được như kỳ vọng. Trong nửa đầu năm 2025, nhà phân phối thương hiệu Ducati tại Việt Nam đã đóng cửa showroom trưng bày, phân phối sản phẩm ở Hà Nội và chỉ giữ lại xưởng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa để phục vụ khách hàng đã mua xe ở khu vực miền Bắc.

Tình hình cũng không sáng sủa hơn với hai thương hiệu mô tô KTM và Husqvarna tại Việt Nam. Sau giai đoạn ồ ạt giảm giá bán hàng loạt mẫu xe để "xả hàng" mới đây, nhà phân phối chính hãng KTM và Husqvarna đã thông báo đóng cửa showroom hai thương hiệu này trên toàn quốc kể từ ngày 1.5.

Mảng xe máy điện tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số Ảnh: B.H

Trong khi đó, theo Motorcycles Data mảng xe máy điện tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đó, phân khúc xe máy điện L1 (tương ứng với xe máy động cơ dưới 50cc) đạt mức tăng trưởng 113,1%. Đây là phân khúc xe máy điện hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên do đó theo các nhà phân phối, nhu cầu với dòng xe này vẫn ở mức cao. Trong hai tháng gần đây phân khúc này cũng khá sôi động với hàng loạt mẫu mã mới… Trong khi phân khúc xe máy điện L3 tăng 49,3%.

Trong số các thương hiệu xe máy đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Honda và Yamaha vẫn đang chiếm phần lớn thị phần. Trong khi đó, VinFast tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe máy điện.