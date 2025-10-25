Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Thêm 224 học viên Trường ĐH Cửu Long nhận bằng thạc sĩ

Nam Long
Nam Long
25/10/2025 12:09 GMT+7

Trường ĐH Cửu Long trao bằng thạc sĩ cho 224 học viên các ngành văn học Việt Nam, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, luật kinh tế.

Sáng 25.10, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 224 tân thạc sĩ niên khóa 2022 - 2024 và 2023-2025 thuộc các ngành: văn học Việt Nam, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, luật kinh tế.

Trường ĐH Cửu Long trao bằng thạc sĩ cho 224 học viên- Ảnh 1.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, khen thưởng các tân thạc sĩ xuất sắc

Ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, chúc mừng các tân thạc sĩ đã hoàn thành khóa học. 

"Nhà trường đánh giá cao sự cố gắng của các anh, chị. Mong rằng các anh, chị tiếp tục phấn đấu hơn nũa, phát huy tinh thần nhiệt huyết, đem những kiến thức đã được học tập nghiên cứu tại Trường ĐH Cửu Long vận dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất vào thực tiễn công tác, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh", PGS-TS Lương Minh Cừ nói.

Đợt này, có 224 học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp. Trong đó, khóa 2022 - 2024 có 41 học viên; khóa 2023-2025 có 183 học viên. Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện, nhà trường đã khen thưởng 5 học viên đạt thành tích xuất sắc.

Trường ĐH Cửu Long được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 2013. Hiện trường tuyển sinh và đào tạo 11 ngành thạc sĩ, gồm: quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, văn học Việt Nam, công nghệ thực phẩm, luật kinh tế, triết học, quản lý giáo dục, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, dược lý và dược lâm sàng. 

Qua 25 năm, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho gần 42.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 1.200 thạc sĩ. Theo thống kê mới đây, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường khoảng 97%.

